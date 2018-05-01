Фултонская речь: как Черчилль в 1946 начал холодную войну

Рональд Рейган говорил, что из Фултонской речи Уинстона Черчилля родился не только современный Запад, но и мир на нашей планете. Из неё же родилась и холодная война. Речь была произнесена 5 марта 1946 года.

Нефтяной фактор

Одним из основных стимулов к написанию Фултонской речи был нерешенный к тому моменту вопрос об иранской нефти. С конца 1943 — начала 1944 года две американские нефтяные компании — Standard Vacuum и Sinclair oil, а также нидерландско-британская Royal Dutch Shell при поддержке посольств США Великобритании и благосклонном отношении иранского правительства приступили в Тегеране к переговорам о предоставлении им нефтяных концессий на юге Ирана , в Белуджистане. Москва в 1944 году также начала настаивать на предоставлении СССР нефтяной концессии в Северном Иране на условиях аналогичных с английской концессией в Южном Иране, подчеркнув, что разработка иранских нефтяных месторождений Англией или США вблизи советской границы будет рассматриваться как угроза государственным интересам СССР.

Железный занавес

В Фултонской речи Черчилль впервые употребил выражение «железный занавес». Интересно, что эта фраза отсутствовала в официальном варианте речи. Техника того времени не позволила сразу сделать качественную аудиозапись выступления, для восстановления тембра голосов Черчилля и Трумэна и очистки записи от посторонних шумов была привлечена кампания Audio-Scriptions из Нью-Йорка . Только тогда текст речи был окончательно уточнен и «железный занавес» навсегда вошел в политический лексикон.

"Англосаксонский нацизм"

Несложный лексический анализ Фултонской речи говорит о том, что Черчиллю было важно не делать акцента на участии именно Британии в переделе мира. Бывший британский премьер выступал с речью как частное лицо, что серьезно развязывало ему руки и придавало его речи почти академическую значимость. В своем докладе Уинстон Черчилль лишь по разу использовал слова «Британия» и «Великобритания». Зато «БританскоеСсодружество» и Империя" — шесть раз, «англоговорящие народы» — шесть раз, «родственные» — восемь. Это стало поводом для критики Сталина. В интервью газете «Правда» Сталин даже обвинил Черчилля в нацизме. «Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны господствовать над остальными нациями мира.»

Пара валетов

4 марта 1946 года Черчилль и Трумэн сели в специальный поезд, который должен был доставить их до Фултона. Оба были в прекрасном расположении духа. Трумэн вез в свой родной городок самого известного оратора мира, Черчилль знал, что задуманная речь оставит его в истории. Он уже тогда считал Фултонскую речь своим шедевром. В поезде Черчилль и Трумэн играли в покер. Обращаясь к Трумэну, Черчилль заявил: «Ну что же, Гарри, я рискну поставить шиллинг на пару валетов», чем вызвал смех, ибо слово «knave» имеет значение и валет, и мошенник. Также Черчилль признавался в своей любви к Америке, что очевидно было не простой вежливостью, а сознательной стратегической позицией. Но не только в беседах за виски и карточной игрой прошло время поездки. Именно здесь, в поезде, Черчилль еще раз отредактировал текст своего выступления и дал ему название — The Sinews of Peace. На русский язык это название можно перевести как «Сухожилия мира», но слово «Sinews» имеет также значение физической силы.

Реакция Советов

Для руководства Советского Союза Фултонская речь не стала неожиданностью. Советская разведка работала хорошо: тассовские шифровки и перевод легли на стол к Сталину и Молотову уже на следующий день. Через два дня в "Известиях" вышла статья академика Тарле «Черчилль бряцает оружием». 8 марта 1946 года Радио Москвы сообщило о выступлении Черчилля, «сделанном в исключительно агрессивном тоне». Через неделю газета «Правда» опубликовала изложение речи Черчилля с несколькими цитатами из нее и со своим комментарием. Еще через несколько дней в ней появилось интервью Сталина. Американские газеты опубликовали из «Правды» в обратном переводе изложение речи Черчилля, а затем и полный текст интервью Сталина.

"Немыслимое" и Totality

Великобритания и США не скрывали своей настороженности из-за возможной военной агрессии СССР. К моменту прочтения Фултонской речи в США уже был разработан план Totality, а в Англии ещё весной 1945 года была подготовлена операция «Немыслимое». Одной из главных целей, преследуемых Фултонской речью было внушение той мысли, что СССР — опасный агрессор с амбициями завоевания мира. В речи Черчилль «жег глаголом»: «железный занавес» и его «тень, опустившаяся на континент», «пятые колонны» и «полицейские государства», «полное послушание» и «безусловное расширение власти». Раньше такие эпитеты употреблялись политиками только по отношению к фашистской Германии

Провинциальный триумф

Поездка Черчилля в Фултон была экстраординарным событием. Решающим фактором, из-за которого Черчилль согласился, было личное участие президента США Трумэна. С одной стороны, Черчилль был частным лицом, с другой — выступал в сопровождении лидера государства, на которое он сам ставил ставки в геополитике. Несмотря на большие организационные трудности, поездка Черчилля в Вестминстерский колледж стала успешным PR-ходом, привлекшим в Фултон тысячи людей. Магазины и кафе не справлялись с наплывом посетителей, по всему пути следования кортежа была натянута оградительная лента, за 15 минут до появления британского гостя людям в толпе запрещалось даже двигаться. Появление Черчилля было обставлено с помпой, сам он восседал в машине и показывал свой знаменитый знак «V». Этот день был «звездным часом» для бывшего и будущего премьер-министра Великобритании. Изначально его речь называлась «Мир во всем мире». Черчилль филигранно играл в поле пропаганды. Уезжая, он пожал руку президенту колледжа и сказал: «Надеюсь, что я дал старт размышлениям, которые повлияют на ход истории». Так и случилось.