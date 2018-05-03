Во Франции возбуждено дело по факту первомайских беспорядков

Еще не подсчитан окончательно материальный ущерб, но, по прикидкам экспертов, счет идет на миллионы евро. Разгромлены три десятка магазинов, кафе, бистро, в том числе «символ капитализма» ресторан сети «Макдоналдс», виды искореженного нутра которого обошли все мировые электронные и печатные СМИ. На ремонт и восстановление всех этих точек местного общепита, включая американский «фастфуд», уйдет не одна неделя. Правда, как сообщили в столичном муниципалитете, все они застрахованы на случай подобных бесчинств. Ведь такое в Париже происходит с пугающей регулярностью, особенно в последние годы, а поэтому коммерсанты давно взяли себе в привычку, как говорится, на этот случай «стелить соломку».

Как пишут местные газеты, только чудом удалось избежать серьезных травм в ходе столкновений между радикалами, а их было свыше тысячи, и стражами порядка. Лишь четыре человека получили легкие ранения, в том числе полицейский, которого вскользь задело вывернутым из брусчатки «орудием пролетариата».

Но факт остается фактом: полиция действовала жестко по заранее выверенным схемам. Первым делом определяли наиболее активных манифестантов и, не церемонясь, блокировали их, а после оперативно эвакуировали с места побоища. Эта тактика здесь отработана давно с тем, чтобы не было человеческих жертв. Во Франции до сих пор с содроганием вспоминают о том, как в 1986 году в ходе манифестации погиб студент Малик Уссекин и к каким политическим потрясениям это тогда привело.

В результате первомайской «зачистки» было задержано 283 участника беспорядков, которых разбросали по дюжине полицейских комиссариатов. Однако после снятия показаний за решеткой сначала остались 109 бунтовщиков, а в четверг число арестантов сократилось до 43. Это те, кому есть что предъявить, а это, отметим, дело непростое. С теми, кто был взят, скажем так, «на месте преступления», и этому есть не только устные свидетельства полицейских, но и вещдоки в виде видеозаписей, все более или менее понятно. Французский закон на этот счет четок: по статье 222.14.2 Уголовного кодекса за участие в «акциях в составе группы с целью совершить насильственные действия и нанесение ущерба» грозит срок тюремного заключения в один год и 15 тысяч евро штрафа. Если такие действия будут подтверждены, то наказание возрастает в пять раз.

Правда, это касается взрослых, а таких среди задержанных было две трети — в возрасте от 18 до 57 лет. Кстати, двух из них, у кого нашли бутылку с зажигательной смесью и несколько ножей, по ускоренной процедуре уже отправили в суд. Решение по ним, судя по всему, будет вынесено в ближайшие дни.

Но среди сорока трех фигурируют и пятеро несовершеннолетних. Какая ждет их судьба? Уже в пятницу они окажутся дома, а их дела будут рассматривать в суде по делам несовершеннолетних. Французским законом в зависимости от тяжести обвинений предусмотрены воспитательные меры, к примеру, в качестве общественных работ или помещения в воспитательные учреждения.

Германии и Ну а что будет с иностранцами, которых также взяли под стражу во время погрома? Их пятеро, в том числе граждане Бельгии Швейцарии . Этих парней будут судить наравне с местными, а после отбытия срока наказания выставят из Франции без права туда возвращаться на определенное число лет.

Открытым остается вопрос о зачинщиках парижских бесчинств. В этой связи парижская прокуратура возбудила дело, которым займется столичный уголовный розыск, а также люди из Генерального управления внутренней безопасности (ГУВБ).

Хотя, как сейчас стало известно, в префектуре полиции Парижа знали о том, что «черноблочники», эти профессионалы хаоса, намеревались устроить бунт на Первомай, профилактических мер накануне предпринято не было. При этом столичный префект Мишель Дельпеш , как бы в свое оправдание, посетовал на то, что в прошлом году был отменен режим чрезвычайного положения. Мол, он позволял создавать «зону безопасности» вокруг мест, где проходят массовые манифестации, чего нет сейчас.

Под огнем критики оказалось правительство и Елисейский дворец. В этой обстановке премьер-министр Эдуар Филипп, выступая на новостном телеканале BFM-TV, заявил, что выйдет на президента страны с предложением официально запретить деятельность тех группировок и прочих общественных организаций, которые имели какое-либо отношение к майским уличным беспорядкам. Так что экстремистов всех мастей во Франции, судя по всему, вскоре возьмут в ежовые рукавицы.