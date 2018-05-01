«Все будет хоровод»: лучшие плакаты с Монстрации-2018

1 Май 2018 в 2:18 PDT Публикация от It’s Nina (@kindirovakindirova)

1 Май 2018 в 1:49 PDT Публикация от Alex (@integralserbauer)

1 Май 2018 в 12:05 PDT Публикация от whitelizard (@whitelizard92)

1 Май 2018 в 1:43 PDT Публикация от Alyona Komarova (@libertine.life)

1 Май 2018 в 3:08 PDT Публикация от @_danganr0npa_

1 Май 2018 в 2:37 PDT Публикация от Лада Баранова (@lada_baranova)

30 Апр 2018 в 11:10 PDT Публикация от Alex (@integralserbauer)

1 Май 2018 в 12:33 PDT Публикация от Kirill Loginov (@filologinoff)

1 Май 2018 в 1:57 PDT Публикация от Валентина Пушкарская (@valushkalushka)

1 Май 2018 в 2:22 PDT Публикация от Екатерина (@kiiinyaaa)

1 мая тысячи россиян вышли на «Монстрацию» — альтернативную первомайскую демонстрацию с шуточными и абсурдными лозунгами. БигПикча собрала самые смешные, оригинальные и странные плакаты со всей страны.

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