«Все будет хоровод»: лучшие плакаты с Монстрации-2018 

1 мая тысячи россиян вышли на «Монстрацию» — альтернативную первомайскую демонстрацию с шуточными и абсурдными лозунгами. БигПикча собрала самые смешные, оригинальные и странные плакаты со всей страны.
Первая «Монстрация» прошла в 2004 году и с тех пор проводится ежегодно. Надписи на плакатах нарочито отвлеченные и странные: «Вся власть совятам», «У России два врага: чернослив и курага», ««Крокодил, крокодю и буду крокодить!», «Сингулярность в каждый дом!», «Ы-ы-ыть».
Публикация от A. K. (@littleboggart)
30 Апр 2018 в 11:10 PDT В 2018 году организаторы «Монстрации» в Новосибирске вышли на шествие с восьмиметровым баннером «Севернее Кореи».
Посмотрели монстрацию #монстрация2018 pic.twitter.com/Uzswv0J2tC
— Жозефина Воздержак (@_Marla_S) 1 мая 2018 г.
По подсчетам ТАСС, на шествие вышли примерно 3000 горожан.
Многие плакаты были посвящены запрету Telegram в России (30 апреля в Москве, а 1 мая в Петербурге в Москве прошли митинги против блокировки мессенджера) и другим событиям общественной жизни.
Публикация от Alina Mars (@mars.alina)
1 Май 2018 в 2:23 PDT «Зайчуткой» депутат Леонид Слуцкий назвал журналистку BBC Фариду Рустамову, позже обвинившую его в домогательствах.
«Киркорочки».
Публикация от Alex (@integralserbauer)
1 Май 2018 в 2:22 PDT Публикация от Екатерина (@kiiinyaaa)
1 Май 2018 в 1:57 PDT Публикация от Валентина Пушкарская (@valushkalushka)
1 Май 2018 в 12:33 PDT Публикация от Kirill Loginov (@filologinoff)
30 Апр 2018 в 11:10 PDT Публикация от Alex (@integralserbauer)
1 Май 2018 в 2:37 PDT Публикация от Лада Баранова (@lada_baranova)
1 Май 2018 в 3:08 PDT Публикация от @_danganr0npa_
1 Май 2018 в 1:43 PDT Публикация от Alyona Komarova (@libertine.life)
1 Май 2018 в 12:05 PDT Публикация от whitelizard (@whitelizard92)
1 Май 2018 в 1:49 PDT Публикация от Alex (@integralserbauer)
1 Май 2018 в 2:18 PDT Публикация от It’s Nina (@kindirovakindirova)
1 Май 2018 в 1:56 PDT В 2018 году к шествию впервые присоединились Москва, Томск, Вологда и Оренбург. Также демонстрации прошли во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Перми, Пензе, Ставрополе, Волгограде, Ярославле, Твери и Санкт-Петербурге.
Публикация от Мельникова Дарья (@basnia_darida)
1 Май 2018 в 3:13 PDT Оренбург.
Публикация от Евгений Иванов. Ярославль. (@jonic03)
1 Май 2018 в 2:40 PDT Ярославль.
Публикация от Pavel Zhilnikov (@pavel.zhilnikov)
1 Май 2018 в 3:01 PDT Хабаровск.
Публикация от @coffeeserker
1 Май 2018 в 3:05 PDT Волгоград.
Публикация от Zok Valkov (@zokvalkov)
1 Май 2018 в 3:28 PDT Томск.