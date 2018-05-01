Юные рязанские вокалисты победили на международном конкурсе

На международном конкурсе «Творческое восхождение», который с 28 апреля по 1 мая проходил в Пятигорске победителями стали воспитанники рязанской студии «Арс Нова», сообщает пресс-служба городской администрации.

Дипломы лауреатов I степени получили Полина Плаксина и Софья Зиновьева. Дипломы II степени завоевали Даниэла Афансьева, Елена Негодяева, Полина Елисеева , Дмитрий Канцеров и Наталья Власова

Отметим, что Софья Зиновьева выступила в заключительном гала-концерте.

Кроме того, организаторы конкурса отметили преподавателей студии «Арс Нова» Наталью Томилину и Римму Аксеничеву за верность профессии и активную педагогическую деятельность.