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Юные рязанские вокалисты победили на международном конкурсе
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Юные рязанские вокалисты победили на международном конкурсе 

АиФ Рязань 1 час назад
На международном конкурсе «Творческое восхождение», который с 28 апреля по 1 мая проходил в Пятигорске победителями стали воспитанники рязанской студии «Арс Нова», сообщает пресс-служба городской администрации.
Дипломы лауреатов I степени получили Полина Плаксина и Софья Зиновьева. Дипломы II степени завоевали Даниэла Афансьева, Елена Негодяева, Полина Елисеева, Дмитрий Канцеров и Наталья Власова.
Отметим, что Софья Зиновьева выступила в заключительном гала-концерте.
Кроме того, организаторы конкурса отметили преподавателей студии «Арс Нова» Наталью Томилину и Римму Аксеничеву за верность профессии и активную педагогическую деятельность.
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