Ещё
Пьяный гражданин Киргизии пытался переплыть Москву‑реку в столице из‑за спора с друзьями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный гражданин Киргизии пытался переплыть Москву‑реку в столице из‑за спора с друзьями 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
В столице спасатели вытащили из воды пьяного гражданина Киргизии, который пытался переплыть Москву-реку из-за спора с друзьями, мужчину передали родственникам, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
По его словам, в 17:12 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Татарово» сообщил, что заметил мужчину в воде, который плохо держался на поверхности.
«Спасатели вышли на катере, подняли его. Оказалось, что пловец 1994 года рождения гражданин Киргизии в нетрезвом состоянии поспорил с друзьями, что переплывет реку Москву. Мужчина был доставлен на станцию, оказана первая помощь, передан родственникам», — сказал собеседник агентства.
РИАМО: последние новости
В шествиях КПРФ и ЛДПР в Москве приняли участие 6,5 тыс человек В парке «Патриот» прошел фестиваль «Гренадеры Кубинки — 2018» Дополнительную остановку назначили электричкам на Белорусском направлении МЖД с 3 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»346
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили137
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась336
Казаки заблокировали Сахаровский центр735
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку198
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение