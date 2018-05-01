Пьяный гражданин Киргизии пытался переплыть Москву‑реку в столице из‑за спора с друзьями

В столице спасатели вытащили из воды пьяного гражданина Киргизии , который пытался переплыть Москву-реку из-за спора с друзьями, мужчину передали родственникам, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По его словам, в 17:12 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Татарово» сообщил, что заметил мужчину в воде, который плохо держался на поверхности.