Пьяный гражданин Киргизии пытался переплыть Москву‑реку в столице из‑за спора с друзьями 

В столице спасатели вытащили из воды пьяного гражданина Киргизии, который пытался переплыть Москву-реку из-за спора с друзьями, мужчину передали родственникам, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
По его словам, в 17:12 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Татарово» сообщил, что заметил мужчину в воде, который плохо держался на поверхности.
«Спасатели вышли на катере, подняли его. Оказалось, что пловец 1994 года рождения гражданин Киргизии в нетрезвом состоянии поспорил с друзьями, что переплывет реку Москву. Мужчина был доставлен на станцию, оказана первая помощь, передан родственникам», — сказал собеседник агентства.