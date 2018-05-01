В Харькове участников шествия в честь 1 Мая облили кефиром, а в Николаеве — зеленкой

Несмотря на попытки властей полностью отказаться от любого напоминания о советском прошлом, жители разных городов, как и в старые добрые времена, вышли на первомайские демонстрации. Однако без происшествий не обошлось.

В центре Харькова около 150 человек приняли участие в митинге и марше солидарности трудящихся. Во время мероприятия националист облил кефиром главу «Трудовой Харьковщины» Павла Тищенко, после чего дежуривший на месте усиленный патруль полицейских оттеснил хулигана.

В Николаеве нападению подвергся руководитель областной организации «Комитет профсоюза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Николаевской области» Владимир Пика, который организовал праздничную демонстрацию. Злоумышленники подкараулили его у подъезда и облили зелёнкой. Мужчина вернулся домой, но около 100 его земляков не отказались от шествия.

В столице празднованию 1 Мая попытался помешать общественный активист Дмитрий Шевчук, перегородив путь колонне, двигавшейся от ЦУМа до Европейской площади. Мужчина кричал: « Остановитесь! Что вы делаете? Это все против Украины ! Кому это надо?» — но митингующие не обращали на него внимания, а полиция быстро отвела его в сторону.