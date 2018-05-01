Ещё
В Харькове участников шествия в честь 1 Мая облили кефиром, а в Николаеве — зеленкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Харькове участников шествия в честь 1 Мая облили кефиром, а в Николаеве — зеленкой 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: Украина.ру
Несмотря на попытки властей полностью отказаться от любого напоминания о советском прошлом, жители разных городов, как и в старые добрые времена, вышли на первомайские демонстрации. Однако без происшествий не обошлось.
В центре Харькова около 150 человек приняли участие в митинге и марше солидарности трудящихся. Во время мероприятия националист облил кефиром главу «Трудовой Харьковщины» Павла Тищенко, после чего дежуривший на месте усиленный патруль полицейских оттеснил хулигана.
В Николаеве нападению подвергся руководитель областной организации «Комитет профсоюза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Николаевской области» Владимир Пика, который организовал праздничную демонстрацию. Злоумышленники подкараулили его у подъезда и облили зелёнкой. Мужчина вернулся домой, но около 100 его земляков не отказались от шествия.
В столице празднованию 1 Мая попытался помешать общественный активист Дмитрий Шевчук, перегородив путь колонне, двигавшейся от ЦУМа до Европейской площади. Мужчина кричал: « Остановитесь! Что вы делаете? Это все против Украины! Кому это надо?» — но митингующие не обращали на него внимания, а полиция быстро отвела его в сторону.
В Житомире члены националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» приехали на Соборную площадь, где собрались сторонники левых сил, но всё ограничилось взаимными словесными оскорблениями.
Украина.ру: последние новости
«Взгляд»: Победе Пашиняна помогло перевоплощение в погибшего ополченца Безвиз не поможет: для въезда в ЕС гражданам Украины потребуется спецразрешение Life: Погоня за призраком. Почему Гитлера искали ещё много лет после войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»365
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили139
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась337
Казаки заблокировали Сахаровский центр743
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку198
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение