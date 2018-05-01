Коррупция в ПАСЕ. Как труп СССР отравил Европу

Ликуйте, антикоррупционеры! Прислушавшись к европейским рекомендациям, Украина объявила коррупции беспощадную войну. Не размениваясь на мелочи, она начала ее прямо в Коррупционной — простите, оговорился — в Парламентской Ассамблее Совета Европы , которую всерьез вознамерилась очистить от коррупционной скверны.

Но все оказалось сложнее, чем представлялось вначале. Исход борьбы не ясен, силы крайне неравные. Преимущество пока явно на стороне европейских коррупционеров. К тому же того, что останется от ПАСЕ за вычетом коррупционных связей и лоббизма, может и не хватить для ее нормального функционирования. Операция по удалению коррупционной кисты грозит убить этот почтенный, с полувековой историей, символ общеевропейского парламентаризма. Велика вероятность, что работа Ассамблеи, реальная, а не имитируемая красивыми декларациями, будет парализована. Кроме того, лоббисты пока и не собираются уходить, а санкций против них в уставе ПАСЕ не предусмотрено вообще.

Святее Папы Римского

Год назад ПАСЕ столкнулась с такой же проблемой. Когда тогдашний Генеральный секретарь ПАСЕ Педро Аграмунт (Генеральный секретарь! О, как же это ностальгно и мило!), с подачи Украины был уличен в коррумпированности Россией и, несмотря на отчаянное сопротивление еврокоррупционеров, вытолкнут в отставку, оказалось, что в ПАСЕ нет такой процедуры. Досрочный уход Аграмунта был возможен только как его собственный добровольный шаг, а изменить устав ПАСЕ не позволяет сопротивление коррупционного лобби. В итоге Аграмунт выторговал для себя самые почетные условия капитуляции, протянул с отставкой еще полгода и сохранился в ПАСЕ в качестве депутата до сих пор.

Его активное сотрудничество с Россией и лоббирование ее интересов продолжается и поныне. Так, Аграмунт, персонально приглашенный Госдумой РФ на выборы Путина в качестве наблюдателя, превознес их до небес, заявив, что все шло просто замечательно: мол, абсолютное большинство россиян с энтузиазмом голосовало за Путина в спокойной и благостной атмосфере. А в конце 2017-го, когда Аграмунта, наконец ушли, на его место был продвинут Турбьерн Янглад — другой российский лоббист, пытающийся, как и Аграмунт, вернуть России право голоса в ПАСЕ.

Но вот накатила вторая волна. 23 апреля с трибуны ПАСЕ были зачитаны выдержки из доклада о результатах антикоррупционного расследования, которое вынужденно, после пяти лет борьбы, начали еще при Аграмунте, в январе 2017 года. Печатная 198-страничная версия была доступна депутатам за день до начала сессии, 22. Расследование, которое вела Внешняя следственная группа, было весьма специализированным. Оно касалось только странностей, отмеченных в поведении депутатов ПАСЕ при рассмотрении вопросов, связанных с Азербайджаном , — и ничего более.

Много лет подряд, всякий раз, когда в ПАСЕ обсуждались вопросы, задевавшие азербайджанские интересы, на голосование всегда приходило намного больше депутатов, чем обычно, включая тех, кто редко их посещал вообще, и эти редкие гости всегда голосовали в пользу Азербайджана.

Такой перекос слишком бросался в глаза, и в 2012 году группа активистов из аналитического центра ESI опубликовала доклад «Икорная дипломатия», в котором указала на признаки коррумпирования ПАСЕ режимом Алиева. Три года вся верхушка ПАСЕ возмущенно махала руками, и говорила, что это клевета, пока в 2015 году, в Италии , при получении взятки в несколько миллионов евро не задержали депутата ПАСЕ Луку Волонте . Еще два года понадобилось, чтобы начать весьма ограниченное расследование — чувствуете, как интенсивно в ПАСЕ и вообще в Евросоюзе борются с коррупцией?

Доклад, что было символично в этих обстоятельствах, зачитала член украинской делегации Елена Сотник . Все подозрения подтвердились. Те, кто голосовал так, как заказывал Баку , действительно получали в подарок килограммы черной икры, забронированные номера в пятизвездочных отелях и оплаченные услуги дорогих проституток, перелеты бизнес-классом, билеты на концерты звезд, ювелирные изделия и просто деньги в конвертах.

Известно, что наличные деньги на эти расходы, а также икра поступали из Азербайджана, после чего их передавали депутатам в номерах гостиниц и в офисах национальных делегаций. Известно и то, что такая практика носила массовый характер. Грубо говоря, европарламентариев скупили оптом, с потрохами, и с дерьмом от переваренной икры в кишках.

Но что же в итоге? На заседании ПАСЕ, посвященном обсуждению доклада, были названы только пять фамилий. Среди них два испанца — уже известный нам Аграмунт и Жорди Шукла, румын Флориан Преда, азербайджанец Самед Сеидов — этот, понятное дело, заносил, а не брал, и австриец Штефан Шеннах, который, как говорят, имеет хорошие шансы соскочить с крючка в тень — мол, икру ел, но Баку критиковал, хотя и с набитым ртом.

И, да — как уже было сказано, никаких санкций против депутатов не предусмотрено. Их нельзя ни исключить из ПАСЕ, ни санкционировать каким-либо иным образом. Они могут просто послать куда подальше всех и каждого, с их просьбами уйти добровольно и продолжать ходить на заседания и голосовать. Потому, что, по замыслу создателей ПАСЕ, его члены непогрешимы. Их статус изначально был максимально приближен к статусу Папы Римского. Лучших условий для расцвета коррупции и желать нельзя.

Коррупционеры не сдаются

При этом, в докладе следственной группы приводятся доказательства коррумпированности как минимум 17 депутатов. Но большинству из них дали возможность тем или иным способом избежать обвинений. Более того, сам доклад лишь по чистой случайности оказался вынесен в ПАСЕ на обсуждение в присутствии прессы. Решение об этом было принято на Бюро ПАСЕ незначительным большинством в три голоса: 13 против 10 — кому-то, вероятно, и в Бюро не хватило икры.

Словом, гора родила мышь. Но даже эта дерзкая мышь, высветившая неприятные депутатские тайны, вызвала в ПАСЕ панику и возмущенные крики о том, кто позволил ей гулять по его коврам. А уж на дебатах вокруг доклада 26 апреля еврокоррупционеры, сплотившись, дали настоящий бой, из которого практически вышли победителями.

В ответ на сожаление, высказанное Еленой Сотник в связи с тем, что расследование было изначально загнано в узкие рамки и не коснулось сирийского вояжа Аграмунта, а также на замечание другого представителя Украины, Алексея Гончаренко , о коррупционных встречах Турбьерна Ягланда с бывшим послом Азербайджана, и о том, что Аграмунт был на выборах в России и заявил там, что выборы прошли замечательно — забыв при этом упомянуть оккупированный Крым и незаконные выборы, проведенные там, Янгланд обвинил украинскую делегацию в предвзятости.

При этом он, совершенно в стиле Аграмунта, взяв слово среди выступлений других депутатов в ходе дебатов, и, выступив с обвинениями, немедленно сбежал из зала. Но тема была поднята вновь: еще один представитель Украины, Борислав Береза , ​​напомнил в своем выступлении, что и сам Ягланд отправил письмо Путину, поздравив его с победой на выборах, без упоминания незаконности выборов на территории аннексированного Крыма.

С видом оскорбленной невинности выступали и схваченные за руку коррупционеры. «Разносчик» Сеидов заявил, что не чувствует за собой вины, и вообще, не желает работать в таком недружественном Совете Европы.

Словом, говорить о победе нет никаких оснований. Коррупционеров, в лучшем случае слегка припугнули. Их связи с другими странами, в частности с Россией, остаются нерасследованными. Механизма для их удаления из ПАСЕ, не говоря уже о наказании, не существует вовсе. И, что еще важнее, никто в ЕС не хочет ничего менять.

Первый вице-спикер Верховной Рады , член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко так прокомментировала итог дебатов в Фейсбуке: «Мы — украинская делегация — и в дальнейшем будем делать все, чтобы вывести на чистую воду грязный российский лоббизм и коррупцию, которые до сих пор нередко рулят в Ассамблее».

Геращенко также полагает, что ее европейские коллеги «стремятся заговорить эту тему — осудить нарушения, но обойтись без наказаний». Она напомнила, что ПАСЕ долгое время закрывала глаза на поведение Аграмунта, а сейчас не замечает причастности российских делегатов к сексуальным и антисемитским скандалам, к дружбе с Асадом и к войне против Украины. Несмотря на лишение России права голоса в ПАСЕ, скандально известного Леонида Слуцкого, под предлогом «диалога», приглашают на заседания комитетов.

«Коррупция, давление, шантаж, нездоровый лоббизм являются элементами гибридной войны, которые также используют некоторые страны и политики в Ассамблее, — написала Геращенко. — Устроив публичную порку Азербайджану, не все готовы вытащить грязное белье по РФ, иначе выяснится, что многие из респектабельных европейцев носили под своими галстуками и платьями грязные российские портки и косоворотки».

В итоге ПАСЕ приняла резолюцию, в которой признала наличие проблемы, и то, что хотя в докладе рассматривается преимущественно Азербайджан, «подобные практики использовались также органами власти и парламентскими делегациями других государств-членов», и что с ними нужно вести борьбу. «За» проголосовали — 124 депутата, против — 10, воздержались — 8. Впрочем, как уже было сказано, эта резолюция никого ни к чему не обязывает.

Тем не менее после того, как депутаты приняли резолюцию о борьбе с коррупцией, в России засомневались в успехе переговоров по возвращению ей права голоса в ПАСЕ. Об этом представитель Госдумы на переговорах по возобновлению работы России в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил сразу же после возвращения в Москву . Совпадение?

Разложение Европы

Едва ли архитекторы ЕС стремились сделать его уязвимым для коррупции. Они просто жили в иных реалиях, полагая, совершенно в духе протестантских стран, что коррупция сколь-нибудь существенных масштабов в ПАСЕ будет невозможна, и что важнее защитить независимость депутатов, чем подстраховаться от такой совсем уж маловероятной напасти.

И — да, в старой Европе такая коррупция действительно была невозможна. Во-первых, состав ПАСЕ был наполовину протестантский, а в протестантских странах это не принято. А во-вторых, не было в ЕС и таких проблем, которые имело бы смысл решать через взятки отдельным депутатам ПАСЕ, учитывая, что сумма взятки должна была перевесить все внутренние барьеры, стоящие на пути к грехопадению.

А потом рухнули соцлагерь и СССР, и Европа стала новым Вавилоном. При этом, во-первых, во все органы ЕС попало множество людей, прошедших школу «развитого социализма», где коррупция была системообразующим явлением, ибо без блата не делалось ничего. Во-вторых, православная культура столь же терпима к взяткам, как и католическая. В-третьих в Европу хлынули ресурсы разного рода российских ОПГ, плотно сросшихся с российской властью — которая, по сути, и сама является преступной группировкой. В-четвертых, и остальные новые члены ЕС находились на стадии крайнего морального разложения — не такого глубокого, как Россия, но вполне достаточного для того, чтобы взятка стала рядовым явлением. Нисколько не осуждаемым, если конечно взяточник не попался с поличным, не сумев при этом откупиться взяткой же. Все это сильно снизило внутренние барьеры у европейцев.

Одновременно с этим, в «новой Европе», зачастую только изображавшей демократию, а по сути, в основном, диктаторской — ну, нельзя же всерьез называть «президентами» Путина, Алиева, Назарбаева или Лукашенко, ясно ведь, что «президент» тут только маска и фигура речи — появился и спрос на оказание специфических услуг по представлению черного — белым. Диктатора — законно избранным президентом. Агрессии и аннексии — правом народов на самоопределение. Грязных фарсов под дулами автоматов — референдумами. Произвольных вбросов в избирательные урны пачек резанной бумаги — выборами. Пыток и фабрикации уголовных дел — законной практикой правоохранительных органов . Лжи и клеветы, распространяемой с пропагандистскими целями — журналисткой.

Нынешний рост коррупции — лишь один симптом европейского разложения, ставшего следствием переваривания большого доиндустриального куска на востоке. Усиление уже чисто европейских ОПГ, получивших в лице мафии, выросшей из советских спецслужб, очень ресурсных и энергичных партнеров — явление того же порядка. Это, а также участившиеся убийства журналистов, пытавшихся расследовать причастность к коррупции обновленных европейских элит, получивших вливание свежей крови с востока — только начало большой коррупционной эпохи. К ней Европа сегодня совершенно не готова. Ни в органах ЕС, ни в национальных государствах, ни в европейском обществе нет сегодня ни понимания серьезности проблемы, ни готовности ужесточать наказания коррупционерам и усиливать контроль над ними.

Традиция протестантской честности, из которой вырос европейский промышленный взлет, размывается на глазах. Торжествует неразборчивый в средствах охлос, у которого нет ни фамильной репутации, ни происхождения, и который легко может пуститься во все тяжкие. Во всяком случае перед уходом на покой: нахапал — и доживать, и плевать что скажут в спину. Конечно, и для Европы явление это не новое. Но раньше этот охлос удерживался в социальных низах, а теперь прорывается на самый верх.

Труп СССР и соцлагеря сумел-таки отравить Запад продуктами своего распада. Протестантский иммунитет ослаб, и не способен противостоять ни наступающей коррупционной ночи, полной ужасных соблазнов, ни ходокам с наличкой. Верхушка ЕС созрела для того, чтобы сладко отдаться новым завоевателям. А для Украины, держащей европейскую Стену на востоке, открывается еще один фронт. Успехи на нем пока не радуют. Замена Аграмунда Янгландом ничего не изменила.