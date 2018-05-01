Буква «Ё»: зачем Сталин приказал везде её печатать

Депардье или Депардьё? Ришелье, а может быть, Ришельё? Фет или Фёт? Где вселенная, а где вселённая, какой поступок считать совершённым, а какой — совершенным? И как понимать слова А. К. Толстого из «Петра Первого», если мы не знаем, должны ли стоять точки над е в предложении: «При этаком-то государе передохнем!»? Ответ не так уж очевиден, и выражение «расставить точки над I» в русском языке вполне можно было бы заменить на «расставить точки над Е».

Эту букву заменяют при печати на «е», но заставляют ставить точки, когда пишут от руки. Но в телеграммах, радиосообщениях и азбуке Морзе ее игнорируют. Ее переносили с последнего на седьмое место русского алфавита. И ей удалось пережить революцию, в отличие, например, от более древних «фиты» и «ижицы». С какими трудностями сталкиваются в паспортных столах обладатели фамилий с этой буквой и говорить не приходится. Да и до появления паспортных столов путаница эта была — так поэт Афанасий Фёт навсегда остался для нас Фетом. Допустимо это или нет — судить читателю, дочитавшему до конца.

Иностранная родословная

Самая молодая буква русского алфавита «ё» появилась в нем 29 ноября 1783 года. Ее предложила княгиня Дашкова на заседании Российской Академии взамен неудобного сочетания IO с крышечкой, а также редко используемых знаков ьо, їô, ió, ио.

Сама же форма буквы заимствована из французского или шведского языка, где она является полноправным членом алфавита, обозначая, правда, другой звук. Подсчитано, что частота употребления русской Ё — 1% текста. Это не так уж мало: на каждую тысячу знаков (примерно полстраницы печатного текста) приходится в среднем десять «ё». В разное время предлагались разные варианты передачи этого звука на письме. Символ предлагали заимствовать из скандинавских языков (ö, ø), греческого (ε — эпсилон), упрощать надстрочный символ (ē, ĕ) и др.

Путь в алфавит

Несмотря на то, что предложила эту букву Дашкова, отцом ее в русской словесности считается Державин. Именно он первым стал использовать новую букву в переписке, а также первым напечатал фамилию с «ё»: Потёмкинъ. В это же время Иван Дмитриев выпустил книгу «И мои безделки», отпечатав в ней все необходимые точки. Но окончательный вес приобрела «ё» после того, как Н. М. Карамзин — авторитетный автор — в первом же издаваемом им альманахе «Аониды» (1796 год) пропечатал: «зарёю», «орёлъ», «мотылёкъ», «слёзы», а также первый глагол — «потёкъ». Правда, в его знаменитой «Истории государства Российского» «ё» не нашла себе места. И все же букву «ё» не спешили официально вводить в русский алфавит. Многих смущало «ёкающее» произношение, ведь оно было слишком похоже на «холопское», «низкое», в то время как торжественный церковнославянский язык предписывал везде произносить (и, соответственно, писать) «е». Представления о культурности, благородстве и интеллигентности не могли смириться со странным новшеством — двумя точками над буквой. В итоге буква «ё» вошла в алфавит лишь в советское время, когда никто уже не стремился блеснуть интеллигентностью. Ё могла употребляться в тексте или заменяться «е» по желанию пишущего.

Сталин и карты местности

По-новому на букву «ё» посмотрели в военные 1940-е годы. По-легенде, сам И. Сталин повлиял на ее судьбу, приказав в обязательном порядке печатать «ё» во всех книгах, центральных газетах и картах местности. Это произошло потому, что в руки русских разведчиков попали немецкие карты местности, которые оказались более точными и «дотошными», чем наши. Там, где произносится «ё», в этих картах стояло «jo» — то есть транскрипция была предельно точной. А на русских картах повсюду писали обычную «е», и села с названиями «Берёзовка» и «Березовка» можно было легко перепутать. По другой версии, в 1942 году Сталину принесли приказ на подпись, в котором фамилии всех генералов были написаны через «е». Руководитель пришел в ярость, и на следующий день весь номер газеты «Правда» пестрел надстрочными точками.

Мучения машинисток

Но как только контроль ослабел, тексты стремительно начали терять свои «ё». Сейчас, в эпоху компьютерных технологий, сложно догадаться о причинах этого явления, потому что они… технические. На большинстве печатных машинок отдельной буквы «ё» не было, и машинисткам приходилось исхитрятся, делая лишние действия: напечатать «е», возвратить каретку, поставить знак кавычек. Таким образом, ради каждой «ё» они нажимали три клавиши — что было, конечно, не очень удобно. О похожих сложностях говорили и пишущие от руки, и в 1951 году А. Б. Шапиро писал: «…Употребление буквы ё до настоящего времени и даже в самые последние годы не получило в печати сколько-нибудь широкого распространения. Это нельзя считать случайным явлением. …Самая форма буквы ё (буква и две точки над ней) представляет собой несомненную сложность с точки зрения моторной деятельности пишущего: ведь написание этой часто употребляемой буквы требует трех раздельных приемов (буква, точка и точка), причем нужно каждый раз следить за тем, чтобы точки оказались симметрично поставленными над знаком буквы. …В общей системе русского письма, почти не знающего надстрочных знаков (у буквы й надстрочный знак проще, чем у ё), буква ё составляет весьма обременительное и, видимо, поэтому не вызывающее к себе симпатии исключение».

Эзотерические споры

Споры о «ё» не прекращаются до сих пор, и аргументы сторон порой удивляют своей неожиданностью. Так, сторонники повсеместного использования этой буквы строят иногда свою аргументацию на… эзотерике. Они считают, что это буква имеет статус «одного из символов русского бытия», и потому отказ от нее — пренебрежение к русскому языку и России . «Ошибкой орфографической, ошибкой политической, ошибкой духовной и нравственной» называет написание е вместо ё ярый защитник этой буквы писатель В. Т. Чумаков, председатель им же созданного «Союза ёфикаторов». Сторонники этой точки зрения считают, что 33 — количество букв русского алфавита — священное число, и «ё» занимает в азбуке сакральное 7-ое место. «А до 1917 года на священном седьмом месте 35-буквенного алфавита кощунственно располагалась буква Ж», — отвечают их противники. Они считают, что точки над «е» нужно ставить лишь в нескольких случаях: «в случаях возможных разночтений; в словарях; в книгах для изучающих русский язык (т. е. детей и иностранцев); для правильного прочтения редких топонимов, названий или фамилий». В общем-то, именно эти правила и действуют сейчас в отношении буквы «ё».

Ленин и «ё»