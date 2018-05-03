Андрей Травников обсудил развитие моногорода Линево

«Сегодня на территории поселка Линево при поддержке Правительства РФ создана площадка с особым статусом — территория опережающего развития. Это позволяет предоставлять существенные налоговые льготы и преференции будущим инвесторам, резидентам этой площадки. Кроме этого, на благоустройство рабочего поселка Линево будут направлены средства регионального и федерального бюджета. Создание новых предприятий, новых рабочих мест и комфортных условий для жителей — вот основные направления развития территории», — сообщил Андрей Травников

Врио Новосибирской области Андрей Травников совершил рабочую поездку в Искитимский район в прошедшие выходные дни. В ходе осмотра он отметил, что создание новых предприятий и новых рабочих мест, формирование комфортной среды для жизни и работы — основные направления развития поселка Линево, получившего статус территории опережающего социально экономического развития.

В рамках поездки Андрей Травников посетил « Новосибирский электродный завод » и обсудил с работниками предприятия актуальные вопросы развития как НовЭЗа, так и рабочего поселка, и Искитимского района в целом: «Мы начали обсуждать новую редакцию Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области, — напомнил глава региона. — Большинство участников этого процесса высказали мнение, что наша область должна стать лидирующей территорией — номером два в стране и номером один за Уралом — по условиям для ведения бизнеса, для развития и самореализации человека».

Глава региона заметил, что на заводе активно внедряются современные методы управления, системы качества, серьезное внимание уделено технике безопасности и созданию комфортных бытовых условий. Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, дальнейшему развитию территории рабочего поселка будет способствовать и статус ТОСЭР, который он получил в марте этого года. Этот статус был получен благодаря эффективному взаимодействию Андрея Травникова с федеральным центром.

Как стало известно, планируемый объем инвестиций в развитие территории составляет 1,8 млрд рублей. Глава региона пояснил, что в ходе развития проекта моногорода планируется создать больше тысячи новых рабочих мест. Кроме того, для решения социально значимых задач, привлечения налоговых поступлений в Искитимском районе уже рассмотрен и одобрен проект «Строительство утиной фермы „Улыбино“ на базе комбикормового завода VEGA, премиксного завода „32 Зернопродукт“ и ООО Птицефабрика „Улыбино“ мощностью до 18 тысяч тонн мяса утки в год. В Новосибирской области это будет первый производитель утиного мяса.

Также глава региона посетил животноводческую ферму ИП „Н. В. Демченко“. В этом году здесь был открыт телятник на 100 голов, начато строительство коровника на 200 голов, запланировано строительство новых загонов для содержания крупного рогатого скота герефордской породы, заканчивается строительство жилого помещения для рабочих хозяйства. Напомним, что в нынешнем году Новосибирская область подала заявку о присвоении статуса ТОСЭР рабочему посёлку Горный Тогучинского района. Его готовность к статусу ТОСЭР достаточно высока.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.