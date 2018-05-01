В Москве школьник-геймер жестоко убил студентку ради опыта

Зависимый от компьютерных игр 15-летний школьник зарезал студентку в столичном районе Кузьминки, чтобы применить виртуальный опыт в жизни.

Мальчик собирался ограбить девушку. Он подкараулил ее возле банкомата, когда студентка РГУ нефти и газа имени Губкина сняла деньги, ударил ножом в сердце, голову и шею. Жертва скончалась на месте.

В кошельке девушки обнаружили 40 тысяч рублей, убийца не успел забрать их, так как его спугнул оказавшийся неподалеку правоохранитель, сообщает mk.ru

Мальчика задержали наутро, он сидел за монитором. Его доставили в отделение полиции, где он признался в совершении преступления. Он добавил, что раньше думал, как применить виртуальный опыт в жизни.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Когда мать подростка спросили, почему он пошел на убийство, она отреагировала бурно: «Что сделал? Я не знаю, мне никто ничего не говорит!» — цитирует РЕН ТВ женщину.

«Всегда здоровался, ходил в музыкальную школу, с плохими компаниями со двора не водился» — так отзываются соседи о 15-летнем убийце, сообщает Mash.