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В преддверии Дня Победы в Управлении МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу прошла встреча с ветеранами МВД
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В преддверии Дня Победы в Управлении МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу прошла встреча с ветеранами МВД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня в Управлении МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу прошла традиционная встреча начальника Управления с ветеранами МВД — участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла.
В преддверии дня Великой Победы начальник Управления — генерал-майор полиции Александр Удовенко поблагодарил поколение победителей за ратные подвиги, проявленные не только на полях сражения, но и в тылу, за то, что они с честью прошли через тяжелейшие испытания военного времени, восстановили страну, создали тот фундамент, который служит нам и сегодня. Александр Иванович отметил, что, если бы не подвиг тех лет, сегодня мир был бы другим. Мы, молодое поколение, должны чтить, помнить и не допустить повторения тех страшных событий истории. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. В знак благодарности ветеранам, Михаилу Андреевичу Балашову и Равилю Салиховичу Ниязову, вручили памятные подарки.
Перед присутствующими выступил ветеран ВОВ Равиль Салихович Ниязов. Он отметил, что ветераны войны и сегодня своими рассказами о невзгодах тяжелого времени стараются помочь подрастающему поколению справиться с трудностями современного общества. Равиль Салихович подчеркнул, что необходимо постоянно быть бдительными, готовыми дать отпор противнику.
От представителей молодого поколения ветеранов с предстоящим Днем Победы поздравил учащийся кадетского класса СОШ № 4 г. Салехарда, поблагодарил их за победу и предоставленную возможность жить сегодня под мирным небом.
Председатель общественной организации «Ветераны органов внутренних дел Ямало-Ненецкого автономного округа» Анатолий Рыбаков пожелал ветеранам здоровья, удачи, всех благ, пообещал и дальше оказывать им всевозможную помощь.
Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу
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