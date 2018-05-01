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Более 15 тыс. жителей Северной Осетии отметили 1 мая праздничным митингом и шествием
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Более 15 тыс. жителей Северной Осетии отметили 1 мая праздничным митингом и шествием 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 1 мая. /ТАСС/. Праздничное шествие, посвященное Дню весны и труда, прошло во Владикавказе с участием более 5 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, праздник в городе также отметили 10-тысячными митингом.
"Первомай всегда был любимым праздником миллионов жителей нашей большой и великой страны, он и сегодня остается символом целой эпохи в истории России. Отмечают этот праздник и в других странах мира, звучит он там не менее торжественно и значимо — Международный день солидарности трудящихся", — сказал глава республики Вячеслав Битаров, который принимал участие в шествии.
По данным пресс-службы, в шествии участвовали 5 тыс. человек, на митинге собрались порядка 10 тыс. жителей республики. В праздничной демонстрации участвовали представители трудовых и творческих коллективов республики, активисты молодежных общественных организаций, политических партий, учащиеся.
С транспарантами они прошли от проспекта Мира до Северо-Осетинского государственного академического театра, где состоялся праздничный митинг. Он завершился концертом государственного национального эстрадного оркестра им. Кима Суанова под управлением Николая Кабоева. Перед участниками акции также выступили артисты.
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