Новые горизонты: как Alibaba развивает рынок электронной коммерции в Юго-Восточной Азии

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group не первый год расширяет сферу влияния и прилагает все усилия для закрепления своих позиций в Юго-Восточной Азии. В прошлом месяце в Alibaba заявили о том, что корпорация удвоит объем инвестиций в сингапурскую компанию Lazada Group. Чтобы ускорить развитие бизнеса электронной коммерции в регионе и более тесно интегрировать его в собственную экосистему китайский инвестор удвоит капиталовложения в компанию до $4 млрд Также было объявлено о том, что соосновательница и одна из ключевых фигур в корпорации Люси Пэн станет генеральным директором и останется при этом председателем правления. Чтобы сосредоточиться на Lazada, Пэн закончит работу в крупном подразделении онлайн-платежей Ant Financial.

Как бы там ни было, Alibaba усиливают свое влияние в Юго-Восточной Азии не одними деньгами и кадровыми перестановками. В рамках новой стратегии корпорация совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) начала проводить программу eFounders Fellowship. Для 11-дневного тренинга и установления полезных деловых контактов в штаб-квартиру Ailbaba в Ханчжоу прилетели 37 молодых бизнесменов, которые занимаются бизнесом на платформе китайского гиганта. Корпорация взяла на себя расходы участников, сами предприниматели оплатили только авиабилеты и визы.

В ходе программы предприниматели обсуждали электронную коммерцию, рынок интернет-платежей, логистику и применение больших данных, разбирались, насколько сильно интернет-торговля повлияла на развитие технологий в Китае , а также делились идеями относительно того, какие из них можно использовать в их собственных странах. Участники мероприятия также посетили офисы руководителей различных подразделений корпорации, таких как сеть логистики Cainiao, магазин розничной торговли Tmall, супермаркеты Hema и туроператор Fliggy.

Группа участников пообщалась и с главной знаменитостью корпорации Джеком Ма . Китайский бизнесмен заявил, что «произошедшее в Китае, может случиться и в других странах», и поделился собственным опытом начала бизнеса: «Вести дела без партнеров крайне сложно, и мне очень повезло, что у меня их целых 17. Никто из нас тогда предпринимательскими талантами не блистал. Мы были простыми людьми, а сооснователи были моими друзьями и студентами. Ключ к успеху в стартапе — дать другим понять важность затеи. Я сказал сооснователям компании: „Не нужно верить в Джека, верьте в то, что мы делаем. Нужно вместе бороться за наше дело“.

Программа произвела на участников большое впечатление. Фэнди Сантосо из Индонезии , руководитель торговой онлайн-площадки с программой бонусов Hadiah, прилетел на мероприятие, потому что хотел „посмотреть на успехи Alibaba“. Предприниматель считает, что „Китай является неоспоримым лидером электронной коммерции и цифровой экономики, а Alibaba в этой сфере — главный игрок. Вместо того, чтобы просто копировать бизнес-модель компаний из США , как делают все остальные, эта корпорация задает тенденции сама“. По мнению Сантосо, происходящее в Китае через три-четыре года дойдет и до Индонезии: „Я будто вижу, какое будущее ожидает мою собственную страну. Надеюсь, что изменения здесь и сейчас помогут мне предугадать, какие перемены ждут всю отрасль через год“.

Программу eFounders Fellowship учредила бизнес-школа корпорации Alibaba совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию после того, как Джек Ма вступил в должность специального советника ЮНКТАД в сентябре 2016 года. Первая группа бизнесменов, состоявшая из 24 представителей из Африки, посетила штаб-квартиру Alibaba в конце прошло года. Группа участников из Юго-Восточной Азии включала предпринимателей из Камбоджи , Индонезии, Малайзии Филиппин ; Южную Азию представлял Пакистан . В общей сложности корпорация планирует в течение пяти лет пригласить 1 000 бизнесменов.

По словам вице-президента Alibaba Group Брайана Вона, возглавляющего программу корпорации по глобальным инициативам, Джек Ма согласился подключиться к мероприятию, чтобы вдохновить молодежь на создание инфраструктуры новой экономики. Это также сможет помочь применить опыт Китая и создать общую сеть взаимодействия для бизнеса. В поисках подходящих кандидатов на участие в программе Alibaba обращаются к венчурным фондам и правительственным организациям, работающим с молодежью. Вон объясняет: „Мы ищем предпринимателей, которые стремятся развивать общество и имеют потенциал к достижению успеха. Хоть многие кандидаты готовятся к тому, чтобы прежде всего стать богаче, наша компания ищет тех, кто хочет изменить мир и сделать жизнь людей лучше“.

С другой стороны, вице-президент отмечает: „Насколько успешной наша затея окажется в итоге, покажет время“. Он очень хорошо знает корпорацию, так как является 52-м сотрудником из 60 000 и знает, чего именно хочет руководитель: Вон был главой администрации Alibaba Group по международным контактам.

И Ин из Малайзии, еще одна участница программы, знает о Китае чуть больше, чем другие участники, так как училась на программиста в престижном университете Цинхуа в Пекине. Во время обучения она задумалась над тем, как привнести новшества, которые она видела в Китае, в родную Малайзию. Сейчас она является главным техническим директором в стартапе Allsome, предоставляющем услуги логистики для торговли. Ин посетила мероприятие, чтобы „понять, в каком направлении двигается Alibaba“ в стремлении помочь малому и среднему бизнесу идти в ногу с новейшими технологиями. Фэнди Сантосо из Hadiah также отметил важность получения опыта: „Наша цель — научить людей делать покупки более разумным и удобным способом“.

Alibaba основательно взялись за развитие в Юго-Восточной Азии в 2016 году после приобретения контрольного пакета акций Lazada. Тогда китайский интернет-гигант вложил в компанию $1 млрд, а в 2017 году инвестировал еще столько же и увеличил свою долю до 83%. Новый пакет инвестиций, о котором объявили в марте этого года, сделает долю еще больше, однако точных цифр пресс-секретарь китайской корпорации не раскрывать не стал.

В марте генеральный директор Lazada Люси Пэн заявила: „Население в регионе в значительной мере состоит из молодежи, и мобильные технологии стали привычны для каждого. В то же время продажи через интернет составляют лишь 3% от всего объема розничного рынка, но мы, несмотря на это, уверены, что ставка на укрепление нашего бизнеса в Юго-Восточной Азии полностью себя оправдает. Нам не терпится использовать все невероятные возможности для роста, которые предлагает новый для нас рынок“. Если все пойдет по плану, то многие предприниматели, посетившие в последнее время Ханчжоу и получившие ценную информацию от китайского интернет-гиганта, тоже придадут развитию отрасли в регионе существенный стимул.