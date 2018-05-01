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1 мая — как нижегородцы гуляли в первый день последнего весеннего месяца
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1 мая — как нижегородцы гуляли в первый день последнего весеннего месяца 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Сегодня в 11:00 на площади Народного единства собрались многие нижегородцы. Погода в начале дня была не очень весенняя и уж тем более майская. Однако к началу торжества выглянуло солнце — на улице стало тепло и приятно.
Главным мероприятием был митинг профсоюзов. В нём приняли участие не только представители профессиональных союзов и трудовых коллективов Нижегородской области, но и представители политических партий и общественных движений, руководители области, города и районов.
Люди были от ГАЗа, от Министерства образования Нижегородской области, от Университета им. Лобачевского и многих других организаций.
Количество участников было довольно большим — перед сценой яблоку негде упасть.
Представители профсоюзных организаций или других предприятий были разных возрастов — от мала до велика.
Главное — проявлять инициативу. Кто сказал, что удочка не самая подходящая «палка» для флага?
К площади Народного единства оказалось не так-то легко подойти. Было всего несколько входов и некоторым пришлось делать крюк, чтобы пройти к ним. Всё как положено — много сотрудников полиции, металлодетекторы, проверка сумок на входе.
Конная полиция также была на месте митинга и патрулировала территорию.
Людская масса растеклась по всей территории площади Народного единства. Сидели, где только можно, забирались повыше на холмик, чтобы сделать фото и посмотреть на всех собравшихся, топтались на газоне рядом со сценой, чтобы заглянуть туда сбоку.
Помимо и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Шевченко на сцене были и более знакомые для нижегородцев лица. Например, Вадим Булавинов.
Нижегородцы хорошо провели время — кто-то пришёл отдохнуть с семьёй или друзьями, другие встретили знакомых.
Ну а закончилось всё праздничным концертом, где выступил ансамбль «Второе дыхание». Кто-то доказывает, что умение отжигать находится внутри человека и возраст не важен!
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