1 мая — как нижегородцы гуляли в первый день последнего весеннего месяца

Сегодня в 11:00 на площади Народного единства собрались многие нижегородцы. Погода в начале дня была не очень весенняя и уж тем более майская. Однако к началу торжества выглянуло солнце — на улице стало тепло и приятно.

Главным мероприятием был митинг профсоюзов. В нём приняли участие не только представители профессиональных союзов и трудовых коллективов Нижегородской области , но и представители политических партий и общественных движений, руководители области, города и районов.

Люди были от ГАЗа, от Министерства образования Нижегородской области, от Университета им. Лобачевского и многих других организаций.

Количество участников было довольно большим — перед сценой яблоку негде упасть.

Представители профсоюзных организаций или других предприятий были разных возрастов — от мала до велика.

Главное — проявлять инициативу. Кто сказал, что удочка не самая подходящая «палка» для флага?

К площади Народного единства оказалось не так-то легко подойти. Было всего несколько входов и некоторым пришлось делать крюк, чтобы пройти к ним. Всё как положено — много сотрудников полиции, металлодетекторы, проверка сумок на входе.

Конная полиция также была на месте митинга и патрулировала территорию.

Людская масса растеклась по всей территории площади Народного единства. Сидели, где только можно, забирались повыше на холмик, чтобы сделать фото и посмотреть на всех собравшихся, топтались на газоне рядом со сценой, чтобы заглянуть туда сбоку.

Нижегородцы хорошо провели время — кто-то пришёл отдохнуть с семьёй или друзьями, другие встретили знакомых.

Ну а закончилось всё праздничным концертом, где выступил ансамбль «Второе дыхание». Кто-то доказывает, что умение отжигать находится внутри человека и возраст не важен!