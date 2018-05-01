Белтайн: история праздника

Филолог, специалист по кельтскому искусству, аспирант кафедры философии Московского государственного педагогического университета рассказала корреспонденту «ВМ» об истории языческого праздника под названием Белтайн.

— У кельтских богов были свои имена и свои исключительные функции. На сегодняшний день нам известно 400 имен различных богов. Некоторые из них, правда, упоминаются лишь один раз — это могли быть божества отдельных племен. У кельтов не было отдельного пантеона богов, и кельтские боги никогда не жили на какой-то отдельной горе — как греческие боги, или на небесах. Чаще всего они обитали под землей, либо на каких-нибудь островах. Некоторые имена кельтских богов встречаются в русском языке — например, название растения белена происходит от имени кельтского бога врачевания — Беленос. От его имени происходит и название праздника Белтайн. Праздничный цикл связан с чередованием времен года — цикл состоял из четырех главных праздников, которые разделяли четыре времени года.

Первомайский Белтайн или Белтане еще называют Кетамайн, что в переводе с древнеирландского означает — «начало лета» — для противопоставления еще одному главному празднику — Самайн (праздник конца лета). И это два древнейших праздника — Белтане и Самайн, которые делили год по шесть месяцев. Первая половина считалась темной, инфернальной — это Самайн. А светлая, летняя, природная — отсчитывалась с Белтайна.

Считается, что в переводе Белтайн — это «огни бога Беленоса». Корень слова индоевропейский и связан со словом «сияющий». В ночь на Белтайн — с 30 апреля на 1 мая — все огни гасили, а потом зажигали вновь. В святилищах, в монастырях был обычай хранить неугасимый огонь, который гасили только в этот день.

Молодые здоровые люди покидали свои жилища, начинались первомайские работы в полях. Прежде всего, праздник был связан с весенним выпасом скота. Друиды — кельтские жрецы -прогоняли скот меж двух костров — считалось, что это убережет их от болезней.

Один из самых важных майских ритуалов Белтайна — священный брак. Выбиралась «майская королева» — самая эффектная девушка селения. А «королем» выбирался самый сильный мужчина — он определялся после соревнований. И «король», и «королева» наряжались в цветы, ветки, и далее праздновалась символическая майская свадьба, где «майская королева» олицетворяла богиню плодородия, а «король» — природный дух. Их синтез означал переход к светлому времени года, это было чисто символическое ритуальное событие.