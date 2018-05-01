Собянин поставил в заслугу предприятиям Москвы создание оборонного щита

По его словам, он часто бывает на стличнм предприятиях, которые, несмотря на сложности, «становятся более современными и сильными» с каждым годом.

«То, что говорил президент о создании новой системы вооружения, это заслуга и московских предприятий», — сказал Собянин по случаю предстоящего празднования Дня Победы.

При этом столичный градоначаьник отметил, что желание мира не противоречит требованиям создания надежного оборонного щита России

«Люди хотят мирного неба над головой, и, казалось бы, мы живем в новом веке, который должен принести спокойствие, человечность и справедливый миропорядок. Но, как вы хорошо знаете, к сожалению, мир не стал спокойнее. Много горячих точек, на которых льется кровь, много вызовов, которые окружают нашу страну, и желание мира полностью совмещается с требованиями надежного оборонного щита нашей страны», — добавил он.

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