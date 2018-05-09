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Студенты ВГУЮ провели праздничный концерт в честь Дная Победы
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Студенты ВГУЮ провели праздничный концерт в честь Дная Победы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Учащиеся также раздавали георгиевские ленточки всем желающим у метро.
Студенты и преподаватели Всероссийского государственного университета юстиции в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне провели в Москве ряд мероприятий.
Участники акции организовали концерт на Трубной площади, на котором исполнили песни военных лет. В нем приняли участие творческие коллективы ВГУЮ. Затем учащиеся раздали желающим георгиевские ленточки возле станций метро Цветной бульвар, Трубная, Молодогвардейская, Парк Победы.
После этого в университете состоялось возложение цветов к памятнику советскому полководцу, маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Завершились мероприятия праздничным концертом.
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