Студенты ВГУЮ провели праздничный концерт в честь Дная Победы

Учащиеся также раздавали георгиевские ленточки всем желающим у метро.

Студенты и преподаватели Всероссийского государственного университета юстиции в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне провели в Москве ряд мероприятий.

Участники акции организовали концерт на Трубной площади, на котором исполнили песни военных лет. В нем приняли участие творческие коллективы ВГУЮ. Затем учащиеся раздали желающим георгиевские ленточки возле станций метро Цветной бульвар, Трубная, Молодогвардейская, Парк Победы.