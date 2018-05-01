«Челси» продаст Дринкуотера и купит Марсьяля?

Telegraph опубликовал планы «Челси» на летнее трансферное окно. По данным издания клуб намерен расстаться с Мишелем Батшуайи (50 миллионов фунтов стрелингов), Даниелем Дринкуотером (30 млн) и Куртом Зума (20 млн), Кенеди (20 млн). На первых двух уже нашлись покупатели — дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм».

Отмечается, что «Челси» нужно сэкономить около 50 миллионов фунтов, чтобы покрыть дефицит бюджета и выплатить дивиденды своим акционерам.