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«Челси» продаст Дринкуотера и купит Марсьяля?
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«Челси» продаст Дринкуотера и купит Марсьяля? 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
Telegraph опубликовал планы «Челси» на летнее трансферное окно. По данным издания клуб намерен расстаться с Мишелем Батшуайи (50 миллионов фунтов стрелингов), Даниелем Дринкуотером (30 млн) и Куртом Зума (20 млн), Кенеди (20 млн). На первых двух уже нашлись покупатели — дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм».
Также лондонцы хотят сохранить Эдена Азара и купить у "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля за 44 миллиона фунтов.
Отмечается, что «Челси» нужно сэкономить около 50 миллионов фунтов, чтобы покрыть дефицит бюджета и выплатить дивиденды своим акционерам.
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