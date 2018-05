Москвичи делятся фотографиями града в соцсетях

В некоторых районах Москвы и области прошел сильный град, о котором ранее предупреждало МЧС

Пользователи делятся фотографиями и видеозаписями в социальных сетях.

Ранее был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

A post shared by Пузырева Татьяна (@puzyreva_t_v) on May 2, 2018 at 6:50am PDT A post shared by Виктория (@ja_viktory_ja) on May 2, 2018 at 7:00am PDT A post shared by Julia Alexandrova (@juli_a_lexandrova) on May 2, 2018 at 7:40am PDT A post shared by Ирина Панкова (@lra_dolcevita) on May 2, 2018 at 7:22am PDT