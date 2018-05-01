LSE приостановит торговлю бумагами En+ Group со 2 мая

Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что со 2 мая приостановит торговлю глобальными депозитарными расписками En+ Group , которая в начале апреля попала под санкции США

Как говорится в релизе биржи, торговля бумагами будет приостановлена в среду в 17.15 по местному времени. LSE продолжит следить за ситуацией вокруг компании. После приостановки торгов En+ сможет провести все заключенные сделки через Euroclear Bank SA/NV до вступления в силу запрета Минфина США на операции с бумагами компании. Запрет вступает в силу 7 мая.

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов En+ — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией было дано два месяца — срок истечет 5 июня.

В минувшую пятницу En+ сообщила, что Дерипаска согласился снизить свою долю в компании ниже 50% и покинуть совет директоров. GDR En+ на этих новостях в субботу подскакивали на 47%. Компания смогла вернуть более 1 миллиарда долларов капитализации, отыграв значительную часть предыдущего рыночного падения. Впрочем, в Минфине США заявили, что сокращение доли Дерипаски не обязательно является основанием для исключения En+ из санкционного списка.