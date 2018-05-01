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«Вкалывают по 12 часов»: коммунисты вновь выступили за 8-часовой рабочий день
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«Вкалывают по 12 часов»: коммунисты вновь выступили за 8-часовой рабочий день 

Мир24 54 минуты назад
Демонстрации 1 мая — традиция советских времен. Сегодня коммунисты под красными знаменами собрали своих сторонников. В Москве они прошли единой колонной по центру города. После этого на Театральной площади начался митинг, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Дашенко.
Коммунисты отмечают праздник с большими неожиданностями. Традиционно они собрались у памятника Ленину на Калужской площади. Там же владельцы старых книг, разных мелочей советских времен организовали блошиный рынок. Вот только бизнес впервые за много лет не пошел — полиция не разрешила. Стражи порядка сослались на закон о несанкционированной торговле, и продавцам, хоть и нехотя, пришлось разойтись.
«Сказали: уходите, и все. Раньше мы стояли там на площади. На митингах коммунистов всегда разрешали продавать», — говорит продавец антиквариата Евгений Федюнин.
Это была не единственная неожиданность большого шествия. Впервые за много лет колонна по московским улицам двинулась «обезглавленной»: в первых рядах не было главного коммуниста страны Геннадия Зюганова.
Сейчас уже стартовал митинг. С трибуны звучат все те же лозунги, что и 100 лет назад.
«Борьба трудящихся за свои права — за восьмичасовой рабочий день. Сегодня по 10-12 часов «вкалывают» и офисные работники, и программисты, и на предприятиях. Опять борьба за восьмичасовой рабочий день необходима. Сегодня идет борьба за заработную плату. К сожалению, по статистике, которую дает правительство, каждый месяц идет увеличение долгов по заработной плате», — говорит первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин.
Митинг продлился недолго. С трибуны выступили несколько человек. После этого коммунисты разошлись праздновать кто куда.
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