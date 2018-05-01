Были ли основания обвинять Ельцина в геноциде русского народа

В мае 1999 года Госдумой РФ был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий президента. Одним из главных оснований для импичмента Борису Ельцину стали обвинения в геноциде собственного народа. Насколько они были обоснованы?

Самый из самых

«За всю многовековую историю России еще не было случая появления на государственном Олимпе вождя, столь презираемого и ненавидимого народом, как Вы, президент Ельцин», — это высказывание жителя Куйбышева А. Волосникова, которое в конце 90-х выражало мнение многих россиян. Дефолт 1998 года, после которого популярность Ельцина уверенно катилась к нулевой отметке, стал последней каплей переполнившей чашу терпения общественности.

Созданной в 1999 году специальной комиссии Государственной думы под руководством депутата от КПРФ Вадима Филимонова было поручено рассмотреть возможность отрешения Ельцина от власти. Согласно действующей Конституции, для импичмента требовалось набрать не менее двух третей голосов депутатов.

Однако у народных избранников по этому вопросу не было единства мнений. В итоге ни по одному из пунктов обвинений — развал СССР; расстрел здания Верховного Совета; развязывание войны в Чечне ; развал армии; геноцид русского народа — не было набрано необходимого числа голосов. Существует мнение, что этому поспособствовал аппарат президента, пустивший в ход все средства — от административного нажима до прямого подкупа депутатов.

Тем не менее, итоги импичмента вторичны. Гораздо важнее другой вопрос, были ли основания для предъявления Ельцину столь серьезных обвинений, наиболее обсуждаемым из которых стал пункт о «геноциде русского народа». Следует отметить, что вменяя Ельцину в вину столь тяжкое преступление, парламентская комиссия прибегала не только к голословной риторике, но и оперировала собранными цифрами, отражающими реальное положение дел в стране.

«Гробов больше, чем колыбелей»

Как утверждает обвинение, именно правительство Ельцина ответственно за итоги проведенных в стране экономических реформ, повлекших за собой «грабительскую приватизацию», разрушение всей системы хозяйствования и конфискацию банковских вкладов граждан на суммы в несколько триллионов рублей. Все это, по мнению депутатской комиссии, привело к тому, что уже к 1993 году по уровню жизни Россия с 25 места опустилась на 68.

Многими признано, что меры, принятые Ельциным по изменению социально-экономических отношений, косвенно повлияли на демографическую ситуацию в стране. По оценке депутатов от КПРФ, за период с 1992 по 1998 годы естественная убыль населения составила 4,2 миллиона человек, при этом ежегодно численность трудоспособного населения страны уменьшалась на 300 тысяч. Исследования демографов дополняют пугающую цифру данными по российской глубинке: только за первые 5 лет президентства Ельцина в России обезлюдело свыше 19 тысяч деревень.

К 1993 году Россия достигла печального показателя: уровень смертности в 1,6 раза превысил уровень рождаемости. Как горько заметили демографы, «гробов потребовалось больше, чем колыбелей». В 1996 году был зафиксирован еще один антирекорд — Россия оказалась лидером по самому высокому уровню смертности и самому низкому уровню рождаемости среди стран СНГ. За этот страшный год население страны сократилось почти на 1 млн человек.

При этом комиссия не озвучила данные по оттоку населения из страны за период президентства Ельцина. Между тем, по подсчетам неправительственной организации, Российского фонда фундаментальных исследований, только в первой половине 90-х из страны эмигрировало около 80 тысяч ученых, в результате чего бюджет недополучил порядка $60 млрд В общей сложности с 1991 по 1999 год из России в страны дальнего зарубежья выехало не менее 3 млн граждан.

Затянуть пояса

Катастрофическая ситуация с демографией в России стала прямым следствием неуклонного падения уровня жизни россиян в девяностые. По данным Госкомстата, доходы населения в условиях инфляции с 1992 по 1998 годы выросли в 231 раз, но на месте не стоял и прожиточный минимум, увеличившись за тот же период в 248 раз. Это привело к тому, что к 1998 году в 147-миллионом государстве ниже прожиточного минимума оказались доходы 32 млн граждан.

Но даже предельно низкие зарплаты выдавались с задержкой. Согласно данным Министерства труда и социального развития Российской Федерации, суммарная задолженность по выплате заработной платы на 1 января 1996 года составляла 13,4 млрд рублей, на 1 декабря 1998 года эта цифра уже подобралась к отметке 84,9 млрд рублей. [С-BLOCK]

В умышленной политике, направленной на обнищание населения, президента, конечно, обвинить нельзя, однако, как заявлял Председатель Комитета по безопасности Госдумы РФ II созыва, член КПРФ Виктор Илюхин , «Ельцин осознанно не допускал хотя бы минимального улучшения материального состояния вымирающих народов России».

Излишне радикальный характер ельцинских реформ привел к тому, что суточный рацион россиянина в среднем сократился на 1000 калорий. Согласно цифрам, озвученным Межведомственной комиссией Совета Безопасности РФ по экономической безопасности, в 1997 году по сравнению с 1990-м произошло снижение потребления мяса на 35%, молока — на 41%, яиц — на 31%.

На произвол судьбы

К середине 90-х государство фактически утратило возможность управлять развитием рыночных отношений в стране, предоставив возможность людям зарабатывать «кто как может». И началась борьба за выживание, которая спровоцировала бесконтрольный рост цен на товары первой необходимости, коммунальные услуги и транспорт.

На произвол была оставлена и социальная сфера: в стране резко увеличился удельный вес предоставляемых за деньги медицинских и образовательных услуг. Особенно тревожной стала ситуация в сфере медицинского обслуживания. По данным Министерства здравоохранения, в соотношении на каждые 100 тыс. жителей показатели заболеваемости туберкулезом увеличились с 35 до 73 человек, сифилисом — с 13 до 277, психическими расстройствами — с 274 до 348. [С-BLOCK]

В крайне тяжелой ситуации оказались подростки из неблагополучных семей, многие из которых приобщись к алкоголю и наркотикам. Только за один 1996 год количество наркоманов среди детей выросло в 53 раза. Серьезное беспокойство вызывал и факт раннего вступления в половую жизнь. В 1997 году министр здравоохранения России Татьяна Дмитриева заявила, что «50 процентов сегодняшних мальчиков, которые начинают половую жизнь в 14 лет, уже неспособны будут иметь детей».