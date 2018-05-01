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Главу Костромы охмурил фальшивый архитектор-испанец
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Главу Костромы охмурил фальшивый архитектор-испанец 

Kostroma.Today 55 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме рассекретили архитектора-испанца Пей Марти Риера, узнал KOSTROMA.TODAY. В конце апреля он провел лекцию у студентов костромской сельскохозяйственной академии.
В вуз испанца привел глава Костромы Юрий Журин. Испанец настолько убедительно ругал костромские достопримечательности, что ни у кого не вызвал сомнения его профессионализм.
Более того, подробный конспект выступления «профессионального архитектора», где он страшно критиковал виды Костромы, опубликовал официальный сайт городской думы Костромы.
Но выяснилось, что об архитектуре сеньор Риера, видимо, знает только понаслышке.
Как пишет «МК в Костроме», в графе образование у испанца значатся только курсы по лесничеству и рыболовству. Как утверждает издание, у него нет специальности архитектора.
Студентам синьор Риера рассказал, что в Кострому попал из-за того, что здесь у него сломался автомобиль за 3 миллиона. Однако, когда в полиции начали проверять эту информацию, выяснилось, что ни одной машины на испанца не зарегистрировано. Более того, костромские приставы запретили ему садиться за руль из-за долгов.
Выяснились и другие любопытные, хотя и не самые важные вещи. Известно, что в Костромской области у испанца есть русская семья. Но мужчина не может ее содержать, потому что живет на минимальную зарплату, и даже не платит алименты.
Как испанец познакомился с главой Костромы Юрием Журиным, тоже остается загадкой. Не менее странной выглядит ситуация, когда человека без документов и диплома приглашают на мастер-класс на главный в регионе факультет, где учат будущих архитекторов.
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