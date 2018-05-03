Лавров прокомментировал наличие у Израиля данных по ядерной программе Ирана

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад». Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

"Комментарии, которые я слышал от специалистов, участвовавших по подготовке этого плана действий (СВПД), говорят о том, что, вполне вероятно, эти документы относятся к прошлой деятельности, которая уже была учтена в инспекциях МАГАТЭ. Напомню, что Иран сейчас подвержен самому интрузивному режиму инспекций по линии МАГАТЭ", — заявил министр.

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США , Британия, Китай Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза