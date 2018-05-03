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Лавров прокомментировал наличие у Израиля данных по ядерной программе Ирана
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Лавров прокомментировал наличие у Израиля данных по ядерной программе Ирана 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Данные Израиля по иранской ядерной программе могут относиться к прошлому, сейчас все под контролем МАГАТЭ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании.
В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад». Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.
"Комментарии, которые я слышал от специалистов, участвовавших по подготовке этого плана действий (СВПД), говорят о том, что, вполне вероятно, эти документы относятся к прошлой деятельности, которая уже была учтена в инспекциях МАГАТЭ. Напомню, что Иран сейчас подвержен самому интрузивному режиму инспекций по линии МАГАТЭ", — заявил министр.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.
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