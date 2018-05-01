Бунт Стеньки Разина: чем были недовольны казаки

Бунт Стеньки Разина, как его уничижительно называли в царское время, или Крестьянская война под предводительством Степана Разина , как уважительно стали именовать это событие в советское время, было одним из самых мощных народных восстаний в допетровской России . Его эхо на целые столетия осталось в народных легендах и песнях, даже в топонимике (Стрельная гора, Молодецкий курган, утёс Шелудяк в Жигулях).

Зачинщиками и предводителями всех крестьянских войн в истории России всегда были не сами крестьяне, а казаки. При этом каждая новая крестьянская война происходила всё дальше и дальше от Москвы . Так, крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова (1606-1607) развёртывалась в непосредственной близости от Москвы, и повстанцы подступали к столице. А крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва (1773-1774) бушевала уже столетие спустя после Разина — в основном на Урале и, в последней стадии, в Нижнем Поволжье. Территориями мятежа Степана Разина стали Подонье, Поволжье, часть Центрально-Чернозёмного региона. [С-BLOCK]

Вторая половина XVII века — «бунташного века», как его назвали современники, наполненного мятежами, — была особенно неспокойной. Окончательное установление крепостного права, зафиксированное Соборным уложением 1649 года (прикреплялись не только крестьяне к своему помещику, но и городские ремесленники к посаду), усиливало недовольство крестьян и бедных посадских людей, вызывало их бегство в привольные степи, к казакам. В 1653 году новый московский патриарх Никон начал реформу церковных обрядов, породившую огромную смуту в умах людей и жестокую религиозную распрю. С 1654 года Россия вела войну с Польшей за Украину . Война потребовала колоссальных государственных расходов, и государство вынуждено было прибегнуть к широкомасштабной порче монеты. Это вызвало в 1662 году мощное восстание в Москве (Медный бунт), кроваво усмирённое. Всё это происходило на фоне «революции цен» (бурного их роста), вызванной всё более тесной интеграцией России в мировые экономические связи. В 1666 году на Дону началось народное движение под руководством Степана Разина. [С-BLOCK]

В любое народном выступлении различаются причины и повод к нему. Выше было сказано об общих причинах, позволявших разгореться народному восстанию. Готовый материал для него был везде. В том, что предводителем восстания стал донской казак Степан Разин, и что восстание вспыхнуло сначала на Дону, следует искать конкретных поводов.

Степан Разин был потомственным донским казаком, хотя о месте его рождения идут споры среди историков. До начала восстания Разин уже пользовался большим авторитетом среди казаков. Известно, что в 1652 году он уже был одним из атаманов. Род Разиных числился на хорошем счету у царской власти: старший брат Степана — Иван — упоминается как наказной атаман Войска Донского. Наказными атаманами были те, кого царское правительство назначало командовать казаками, хотя до начала XVIII века высшим авторитетом на Дону обладали выборные атаманы.

Донские казаки в то время, хотя на словах и признавали власть московского царя, но во внутренних делах были совершенно самостоятельны и стремились также соблюдать независимость и во внешних делах. Разин в начале 1660-х гг. участвовал в походах донцов (совместно с калмыками и запорожскими казаками) на крымских татар, выполнял дипломатические поручения Войска в переговорах с теми же калмыками и с ногайцами. [С-BLOCK]

В 1665 году произошло событие, сделавшее Степана Разина непримиримым врагом царской администрации. Во время войны с Польшей отряд донских казаков под командованием наказного атамана Ивана Разина заволновался и стал проситься уйти домой, на Дон. Разгневанный царский воевода князь Юрий Долгоруков приказал казнить Ивана. Степан Разин решил отомстить всему монархическо-приказному строю Московии.

Желание Разина попало на благоприятную почву. В то время на Дону множилось число крестьян и посадских людей, бежавших от крепостного гнёта и роста налогов (тягла). Их предводителем и стал Степан Разин. Надо заметить, что изначально его движение было движением не всего казачества, а только его наиболее беспокойной и озлобленной на порядки Московского царства части. Хотя вначале зажиточная часть казаков, стремившаяся к спокойной жизни за счёт хороших отношений с царской властью и царских пожалований, и не могла препятствовать действиям вольницы Степана Разина, в дальнейшем она ополчилась на Разина и выдала его московским властям . [С-BLOCK]

В 1667 году разинцы стали разбойничать на Нижней Волге и Каспийском море. Объектами их нападений стали первоначально богатые купеческие караваны (русские, персидские и прочие). Поначалу это не выходило за рамки обычного разбоя («похода за зипунами», как называли это казаки), но их нападения не могли остаться безнаказанными со стороны властей. Начались столкновения «воровских» казаков с царскими войсками. Русское правительство вошло в соглашение с персидским о совместных действиях против разинских пиратов. В то же время молва о лихих разинских делах вызывала приток к нему охочих людей из многих областей России. И в 1670 году Разин решил бросить прямой вызов царским воеводам, начав поход вверх по Волге.