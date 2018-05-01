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На Оренбургской Доске Почета появилось 38 новых лиц
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На Оренбургской Доске Почета появилось 38 новых лиц 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Городская Доска Почёта обновилась: ее украсили портреты победителей ежегодного конкурса «Человек года — 2017».
В церемонии открытия приняли участие первые лица города — Глава Оренбурга Евгений Арапов, вице-губернатор области Вера Баширова и председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.
«Любой регион и город славится своими жителями. У нас в областном центре действительно самые замечательные, лучшие, талантливые люди. Каждый человек, чей портрет украшал и украшает собой Доску Почета, — гордость Оренбуржья. Я поздравляю всех, кто увидит здесь свои фотографии, и оренбуржцев с этим знаменательным событием!» — отметила Вера Баширова.
Торжественное открытие прошло под гимн Оренбурга, который исполнил Оренбургский муниципальный камерный хор. Церемония завершилась гашением специального календарного почтового штемпеля, созданного в честь для рождения города.
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