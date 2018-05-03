Двойные стандарты и политические мотивы

Третьего мая — Всемирный день свободы печати, напоминающий нам о праве на свободное выражение своего мнения. Оно закреплено во Всеобщей декларации прав человека, но ведущими западными державами игнорируется при достижении сиюминутных политических выгод, считают законодатели и эксперты.

Цена свободы

Первыми о необходимости защищать свободу печати в глобальном масштабе заявили представители независимой прессы африканских стран 3 мая 1991 года в столице Намибии Виндухе. Там была принята «Виндхукская декларация», в которой журналисты призывали руководство стран мира обеспечить свободу прессы.

Впоследствии ЮНЕСКО учредила всемирную премию за свободу печати в честь убитого в 1986 году в Боготе редактора колумбийской ежедневной газеты «El Espectador» Гильермо Кано. Наёмные убийцы подстерегли его при выходе из редакции и выполнили заказ наркокартелей, с которыми журналист вёл бескомпромиссную борьбу.

Единственным оружием Гильермо Кано было перо. Им он отстаивал своё право на свободу слова. Прошло время, но ситуация не улучшилась. По-прежнему гибнут журналисты, а прессинг СМИ лишь усилился. Только теперь журналистов преследуют не наркоторговцы, а целые государства. Показательным служит пример телеканала RT и информагентстваSputnik, внесённых в ноябре прошлого года Минюстом США в список иноагентов.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова считает такую позицию явно противоречащей нормам, записанным в декларации прав человека.

«Если СМИ не нарушает законодательство той страны, где оно работает, то подвергать каким-либо санкциям журналистов, выдавливать их из медиа-пространства — это неправильно», — сказала « Парламентской газете » сенатор.

«В современном мире так нельзя, — добавила она. — Мы все интегрированы. Сегодня на территории США проживают граждане из разных стран и они вправе знать и слышать информацию, которая вещается отечественными СМИ. Эти действия неправомерные и хочется, чтобы они прекратились».

Беспардонное давление

Вся сложная и уравновешенная система международных отношений, в том числе и сложившаяся мировая система свободы печати, сейчас претерпевает серьёзнейшие испытания, считает член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко

«Главными фигурантами, испытывающими на прочность эту систему, являются страны Запада, — пояснил «Парламентской газете» депутат. — Пренебрежительное попрание международного права в части, касающейся Сирии , российской дипломатической собственности, и так далее. И конечно же это касается свободы слова. Демонстративное выдавливание российских СМИ из информационного пространства США и Великобритании ».

В этих действиях парламентарий видит целенаправленный характер. И происходит это только потому, что наши СМИ предоставляют альтернативную точку зрения на текущие события в мире, дают высказать мнение людям, которые не могут найти трибуну в своих национальных СМИ.

«Это можно расценивать как откровенное наступление на свободу слова. Наша с вами общая задача противостоять таким вызовам, сохранить общее информационное пространство и свободу слова в той системе, которая уже сложилась», — подчеркнул Ревенко.

Мы все интегрированы. Сегодня на территории США проживают граждане из разных стран и они вправе знать и слышать информацию, которая вещается отечественными СМИ.

«Все крупные СМИ в той или иной степени принадлежат так или иначе олигархическим или финансовым структурам», — пояснил журналист свою точку зрения «Парламентской газете».

Тем не менее, полагает Гусев , унывать не следует, а нужно развивать средства массовой информации в сети Интернет, в том числе используя современные технологии.

Лауреаты всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати (сумма — 25 тысяч долларов)