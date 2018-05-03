Двойные стандарты и политические мотивы 

Третьего мая — Всемирный день свободы печати, напоминающий нам о праве на свободное выражение своего мнения. Оно закреплено во Всеобщей декларации прав человека, но ведущими западными державами игнорируется при достижении сиюминутных политических выгод, считают законодатели и эксперты.
Цена свободы
Первыми о необходимости защищать свободу печати в глобальном масштабе заявили представители независимой прессы африканских стран 3 мая 1991 года в столице Намибии Виндухе. Там была принята «Виндхукская декларация», в которой журналисты призывали руководство стран мира обеспечить свободу прессы.
Впоследствии ЮНЕСКО учредила всемирную премию за свободу печати в честь убитого в 1986 году в Боготе редактора колумбийской ежедневной газеты «El Espectador» Гильермо Кано. Наёмные убийцы подстерегли его при выходе из редакции и выполнили заказ наркокартелей, с которыми журналист вёл бескомпромиссную борьбу.
Единственным оружием Гильермо Кано было перо. Им он отстаивал своё право на свободу слова. Прошло время, но ситуация не улучшилась. По-прежнему гибнут журналисты, а прессинг СМИ лишь усилился. Только теперь журналистов преследуют не наркоторговцы, а целые государства. Показательным служит пример телеканала RT и информагентстваSputnik, внесённых в ноябре прошлого года Минюстом США в список иноагентов.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова считает такую позицию явно противоречащей нормам, записанным в декларации прав человека.
«Если СМИ не нарушает законодательство той страны, где оно работает, то подвергать каким-либо санкциям журналистов, выдавливать их из медиа-пространства — это неправильно», — сказала «Парламентской газете» сенатор.
«В современном мире так нельзя, — добавила она. — Мы все интегрированы. Сегодня на территории США проживают граждане из разных стран и они вправе знать и слышать информацию, которая вещается отечественными СМИ. Эти действия неправомерные и хочется, чтобы они прекратились».
Беспардонное давление
Вся сложная и уравновешенная система международных отношений, в том числе и сложившаяся мировая система свободы печати, сейчас претерпевает серьёзнейшие испытания, считает член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.
«Главными фигурантами, испытывающими на прочность эту систему, являются страны Запада, — пояснил «Парламентской газете» депутат. — Пренебрежительное попрание международного права в части, касающейся Сирии, российской дипломатической собственности, и так далее. И конечно же это касается свободы слова. Демонстративное выдавливание российских СМИ из информационного пространства США и Великобритании».
В этих действиях парламентарий видит целенаправленный характер. И происходит это только потому, что наши СМИ предоставляют альтернативную точку зрения на текущие события в мире, дают высказать мнение людям, которые не могут найти трибуну в своих национальных СМИ.
«Это можно расценивать как откровенное наступление на свободу слова. Наша с вами общая задача противостоять таким вызовам, сохранить общее информационное пространство и свободу слова в той системе, которая уже сложилась», — подчеркнул Ревенко.
Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев настроен и вовсе скептически. По его мнению, свободы печати в мире уже давно нет.
Мы все интегрированы. Сегодня на территории США проживают граждане из разных стран и они вправе знать и слышать информацию, которая вещается отечественными СМИ.
«Все крупные СМИ в той или иной степени принадлежат так или иначе олигархическим или финансовым структурам», — пояснил журналист свою точку зрения «Парламентской газете».
Тем не менее, полагает Гусев, унывать не следует, а нужно развивать средства массовой информации в сети Интернет, в том числе используя современные технологии.
Лауреаты всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати (сумма — 25 тысяч долларов)
2016 год — Хадиджа Исмаилова (Азербайджан) 2015 год — Мазен Дарвиш (Сирия) 2014 год — Ахмед Шик (Турция) 2013 год — Рийот Алему (Эфиопия) 2012 год — Эйнулла Фатуллаев (Азербайджан) 2011 год — Ахмад Зейдабади (Иран) 2010 год — Моника Гонсалес Мухика (Чили) 2009 год — Ласанта Викрематунге (Шри-Ланка) — посмертно 2008 год — Лидия Качо Рибейро (Мексика) 2007 год — Анна Политковская (Россия) — посмертно 2006 год — Мэй Шидиак (Ливан) 2005 год — Чен Ичжун (Китай) 2004 год — Рауль Риверо (Куба) 2003 год — Амира Хасс (Израиль) 2002 год — Джоффрей Ниарота (Зимбабве) 2001 год — У Вин Тин (Мьянма) 2000 год — Низар Найуф (Сирия) 1999 год — Джизус Бланкорнелас (Мексика) 1998 год — Кристина Анианву (Нигерия) 1997 год — Гао Ю (Китай)