«Сибирская республика»: как США хотели разделить Россию в 1918 году

Летом 1918 года американские войска вторглись на север России и объявили там оккупационный режим. У американских политиков были большие планы. Например, разделить Россию на пять частей. Но не получилось.

Начало

История американской интервенции в Россию началась зимой 1918 года, когда германские войска, воспользовавшись срывом мирных договоров в Бресте, 18 февраля развернули наступление по всем фронтам. Под угрозой оказался и незамерзающий порт Мурманск — стратегически важное место, где хранилась большая часть военного снаряжения, поставляемого в Россию странами Антанты.

Таким образом стратегические запасы военного снаряжения, способные переломить ход войны не в пользу союзников, оказались практически в руках у врага. Еще одним поводом к интервенции стала необходимость защиты чехословацкого корпуса, который был рассредоточен вдоль Транссибирской магистрали.

Мурманский военный совет, в котором большинство принадлежало западным странам, ввел военное положение. 9 марта 1918 года на Мурманском побережье высадился первый десант для отпора немцам, несмотря на заключенный за неделю до этого Брестский мир. Вскоре в Лондон полетели телеграммы с просьбой срочно прислать дополнительное подкрепление.

Но в условиях продолжающейся мировой войны у Англии Франции не было никакой возможности «раскидываться войсками». Им на помощь пришла еще одна заинтересованная в интервенции сторона. 18 июля 1918 года американский президент Вудро Вильсон дал согласие на участие в интервенции армии США

Сибирская республика

У Штатов были свои планы на ослабленную Россию. Еще накануне Первой мировой войны в России резко активизировались американские предприниматели. Так, будущий президент США, Герберт Гувер приобрел нефтяные компании на Урале и в Сибири стоимостью 1 миллиард долларов.

Война открыла еще большие возможности для американских капиталов в России, которая была вынуждена искать средства и товары за рубежом. С 1913 по 1916 год импорт американских товаров возрос в 18 раз. Страна попадала во всю большую зависимость от американского производства.

В это же время в американской общественной мысли все чаще звучали призывы к расчленению России под эгидой США. Сенатор Пойндекстер писал в New York Times от 8 июня 1918 года, что: «Россия представляет собой лишь географическое понятие, и ничем больше никогда не будет. Ее сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда». В этом же месяце сенатор Шерман предложил в конгрессе США воспользоваться случаем для покорения Сибири: «Сибирь — пшеничное поле и пастбища для скота, имеющие такую же ценность, как и ее минеральные богатства».

Идея об отделении Сибири и создании Сибирской республики была распространена в США еще в XIX веке. Ее упоминал Марк Твен в романе «Американский претендент».

Устами персонажа — полковника Селлерса, он изложил план американского освоения Сибири, который очевидно был «в моде» в его времена. И теперь этот план мог быть приведен в исполнение. Согласно записке Вудро Вильсона государственному секретарю Роберту Лансингу от 20 ноября 1918 года, Россию следовало бы разделить, как минимум на пять частей: Финляндию , Балтийские провинции, Европейскую Россию, Сибирь и Украину

Белые медведи

Сказано — сделано. Летом 1918 года на Западный фронт была переброшена 85-я дивизия армии США. Один из ее полков, 339-й пехотный, состоявший в основном из призывников штатов Мичиган, Иллинойс и Висконсин , был отправлен на север России. Эта экспедиция получила название «Полярный медведь».

В общей сложности в военной экспедиции 1918-1919 годов приняло участие около 5000 американских солдат, которые воевали в северных регионах России. Официальная цель миссии — охрана военного имущества Антанты от немцев и большевиков, поддержка действий чехословацкого корпуса и свержение коммунистического режима.

Войскам был дан первоначальный приказ не вмешиваться в ход гражданской войны, но американцам не удалось остаться в тени. Они воевали на стороне белой армии против красных, не всегда представляя себе цели этой борьбы. Более ста американских солдат погибли в военных кампаниях, еще больше жизней унес разыгравшийся в войсках грипп — «испанка».

22 ноября 1919 года член палаты представителей Мейсон в своем выступлении заявил: «В Чикаго , который является частью моего округа, проживают 600 матерей, чьи сыновья находятся в России. Я получил сегодня утром 12 писем, а я получаю их почти каждый день, в которых меня спрашивают, когда наши войска должны возвратиться из Сибири».

Несколько позже сенатор Бора заявил в сенате: «Господин президент, мы не находимся в состоянии войны с Россией. Конгресс не объявлял войны против русского народа. Народ Соединенных Штатов не желает воевать с Россией». В итоге, американский экспедиционный корпус на русском Севере был расформирован летом 1919 года.

Реакция населения

Ни одна интервенция не проходит без последствий для местного населения, чаще всего негативных. На севере России на время интервенции был установлен оккупационный режим. Именно тогда на территории России появились первые концентрационные лагеря, в которых томилось около 52 000 человек. То есть каждый шестой житель оккупированных земель оказался в заключении.

Узник одного из таких лагерей, врач Маршавин, впоследствии вспоминал: «Измученных, полуголодных, нас повели под конвоем англичан и американцев. Посадили в камеру не более 30 квадратных метров. А сидело в ней более 50 человек. Кормили исключительно плохо, многие умирали с голоду… Работать заставляли с 5 часов утра до 11 часов ночи. От избиений, холода, голода и непосильной 18–20-часовой работы ежедневно умирало 15–20 человек». Нередки были и случаи массовых казней. Согласно источникам, оккупанты расстреляли около 4000 человек по решению военно-полевых судов.

Оккупированные земли использовали как «дойную корову» — север России был полностью опустошен. По данным историка А. В. Березкина, американцы вывезли 353 409 пудов льна, кудели и пакли. Так, управляющий канцелярией Отдела иностранных дел правительства Чайковского жаловался генерал-квартирмейстеру штаба главнокомандующего, что «после ограбления края интервентами не осталось никаких источников для получения валюты, за исключением леса».

О том, что для местных людей оккупационный режим не принес ничего хорошего, говорит также массовое бегство крестьян в партизанские отряды. Наборы в ряды Белой армии саботировались. Те, кто не смог скрыться от мобилизации, переходили на сторону большевиков поодиночке и отрядами. Нанятые интервентами проводники вместо того, чтобы помочь вражеским отрядам зайти в тыл нашим войскам, выводили их на укрепленные позиции, под шквальный огонь. Количество захваченных территорий и ужесточение режима к местному населению стали факторами, которые работали против американских солдат. А само присутствие иностранцев на территории страны было использовано большевиками для поднятия патриотического духа в стране.