Ещё
Шарль Азнавур и четверо россиян получили орден Восходящего солнца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шарль Азнавур и четверо россиян получили орден Восходящего солнца 

Мир24 1 час назад
Четверо россиян удостоены ордена Восходящего солнца Японии, их имена отмечены в обнародованном правительством страны списке награжденных.
В частности, орденом Восходящего солнца третьей степени отмечена деятельность Александра Румянцева — врача-педиатра, академика РАМ и РАМН, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.
Также орденом третьей степени награжден руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с палатой советников парламента Японии Виктор Озеров.
Орден Восходящего солнца четвертой степени получала глава татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура» в Казани Асия Садыкова.
А орденом шестой степени награждена флорист из Южно-Сахалинска, преподаватель школы икебана «Согэцу» Александра Кудряшова.
Наряду с россиянами ордена Восходящего солнца удостоился и французский шансонье Шарль Азнавур. Япония оценила его вклад в развитие музыки, а также в укрепление отношений между Японией и Францией.
Напомним, в прошлом году орденом Восходящего солнца были награждены более 4000 человек, среди них 105 иностранцев, в том числе шестеро россиян.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Шашлыкинг: где пожарить мясо в Москве Бердымухамедов: Мы от СНГ не отходили и не отойдем Президент Туркменистана доволен отношениями с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку119
«Мы сделали это за русских»43
США испугались Европы в торговой войне29
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова27
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной19
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение