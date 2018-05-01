Шарль Азнавур и четверо россиян получили орден Восходящего солнца 

Четверо россиян удостоены ордена Восходящего солнца Японии, их имена отмечены в обнародованном правительством страны списке награжденных.
В частности, орденом Восходящего солнца третьей степени отмечена деятельность Александра Румянцева — врача-педиатра, академика РАМ и РАМН, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.
Также орденом третьей степени награжден руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с палатой советников парламента Японии Виктор Озеров.
Орден Восходящего солнца четвертой степени получала глава татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура» в Казани Асия Садыкова.
А орденом шестой степени награждена флорист из Южно-Сахалинска, преподаватель школы икебана «Согэцу» Александра Кудряшова.
Наряду с россиянами ордена Восходящего солнца удостоился и французский шансонье Шарль Азнавур. Япония оценила его вклад в развитие музыки, а также в укрепление отношений между Японией и Францией.
Напомним, в прошлом году орденом Восходящего солнца были награждены более 4000 человек, среди них 105 иностранцев, в том числе шестеро россиян.
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