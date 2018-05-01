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Губернатор Кубани возглавил колонну первомайской демонстрации
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Губернатор Кубани возглавил колонну первомайской демонстрации 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. Колонна проследовала по главной улице краевой столицы — ул. Красной. Во главе шел губернатор региона Вениамин Кондратьев. Вместе с ним в демонстрации приеяли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, мэр города Евгений Первышов, народный артист РФ Валерий Баринов.
На акцию в честь первого мая вышли представители предприятий и профсоюзов, политических партий и общественных движений и активная молодежь — студенты.
Губернатор Краснодарского края обратился к жителям региона с поздравительной речью:
— Кубанцы издавна славились своим трудолюбием. Благодаря этому край находится на подъеме своего развития. Укрепляется экономика, совершенствуется социальная сфера, создаются предпосылки для дальнейшего развития, улучшается качество жизни людей. Совместными усилиям мы обязательно достигнем поставленных целей и будем гордиться не только прошлым, но и сегодняшним днем нашего региона.
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