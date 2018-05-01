Губернатор Кубани возглавил колонну первомайской демонстрации

На акцию в честь первого мая вышли представители предприятий и профсоюзов, политических партий и общественных движений и активная молодежь — студенты.

Губернатор Краснодарского края обратился к жителям региона с поздравительной речью:

— Кубанцы издавна славились своим трудолюбием. Благодаря этому край находится на подъеме своего развития. Укрепляется экономика, совершенствуется социальная сфера, создаются предпосылки для дальнейшего развития, улучшается качество жизни людей. Совместными усилиям мы обязательно достигнем поставленных целей и будем гордиться не только прошлым, но и сегодняшним днем нашего региона.