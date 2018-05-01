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Май Абрикосов сравнил «Дом-2 „с „Поле чудес“ и КВН
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Май Абрикосов сравнил «Дом-2 „с „Поле чудес“ и КВН 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Легендарный участник телепроекта «Дом-2» Роман Тертишный, известный зрителям как Май Абрикосов, раскритиковал шоу. Он уверен, что все перемены, происходящие в передаче, не принесут ожидаемого результата и вскоре она будет вынуждена закрыться.
Май Абрикосов пришел на «Дом-2» среди первых участников, когда за новым телепроектом хотя бы краем глаза, но следила вся страна. Несмотря на то, что мужчина уже давно покинул шоу, он, по всей видимости, следит за внутренней кухней программы. И прогнозы у него не самые оптимистичные.
Поводом для новой волны критики стали слухи о грядущих серьезных изменениях на «Доме-2». «Почти каждые полгода организаторы кричат о „громких переменах“. Лично я воспринимаю это, как признак неудачного руководства (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — рассказал Май Абрикосов на своей странице в Instagram. Он отметил, что, во-первых, успешные проекты редко перекраиваются. Во-вторых, от всех анонсируемых нововведений нет ожидаемого эффекта. «Как только слышу слово „перемены“, так понимаю, что на самом деле рейтинг скатился вниз, интерес зрительский угас, все тухло и безысходно», — подчеркнул Абрикосов.
Он предложил сравнить «Дом-2» с другими программами на телевидении. «Не припомню никаких больших перемен в шоу „Что? Где? Когда?“, „Поле Чудес“, „КВН“. Однако зрители на протяжении десятилетий любят эти передачи именно за стабильность, за традиции, за качество. И рейтинг у них на высоте! А в „Доме-2“ о традициях даже не слышали», — посетовала звезда проекта.
Он подчеркнул, что «Дом-2» потерял внешнюю и внутреннюю структуру, руководство придумывает новые правила, а затем само же их не соблюдает, а новые рубрики, возникающие на проекте, не способны привлечь зрительского интереса. «Выдохшееся руководство уволили, а новое руководство почему-то придерживается прежнего курса на закрытие и не видит очевидного. Ничего не изменилось», — уверен Май Абрикосов.
По его словам, «Дома-2» больше не существует. «Его разворовали ещё несколько лет назад. Пустота. Тупик», — заключил Абрикосов.
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