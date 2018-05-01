Реклама больше не появится на квитанциях за ЖКХ

По информации УФАС России по Орловской области, с 3 июня 2018 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

С этого дня размещение рекламы на платежных документах станет незаконным. Изменения направлены на обеспечение защиты прав граждан при получении информации об оплате коммунальных услуг.

В ведомстве пояснили, что Статья 5 претерпела изменения, согласно которым, размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов будет запрещено. Ответственность за нарушение будет нести рекламораспространитель.

Согласно законодательству, данная норма норма не будет распространятся на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

Напомним, ренее Орловское УФАС признало незаконным распространение коммерческой рекламы на квитанциях за ЖКХ. В минувшем году жители областного центра получали единые коммунальные квитанции с рекламой на оборотной стороне.

Орловцам предлагали банковские услуги, теплицы, рекламировали Фонд капремонта, услуги энергетиков и газовиков. Житель Орла написал заявление в УФАС, после которого ведомство завело антимонопольное дело.

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