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Реклама больше не появится на квитанциях за ЖКХ
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Реклама больше не появится на квитанциях за ЖКХ 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По информации УФАС России по Орловской области, с 3 июня 2018 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
С этого дня размещение рекламы на платежных документах станет незаконным. Изменения направлены на обеспечение защиты прав граждан при получении информации об оплате коммунальных услуг.
В ведомстве пояснили, что Статья 5 претерпела изменения, согласно которым, размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов будет запрещено. Ответственность за нарушение будет нести рекламораспространитель.
Согласно законодательству, данная норма норма не будет распространятся на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.
Напомним, ренее Орловское УФАС признало незаконным распространение коммерческой рекламы на квитанциях за ЖКХ. В минувшем году жители областного центра получали единые коммунальные квитанции с рекламой на оборотной стороне.
Орловцам предлагали банковские услуги, теплицы, рекламировали Фонд капремонта, услуги энергетиков и газовиков. Житель Орла написал заявление в УФАС, после которого ведомство завело антимонопольное дело.
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Сообщение Реклама больше не появится на квитанциях за ЖКХ появились сначала на РИА 57.
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