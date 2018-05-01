Религиозные праздники 2 мая

Преполовение Пятидесятницы

Преполовение означает половину срока между двумя величайшими праздниками — Пасхой и Троицей (Пятидесятницей), отмечаемой на 50-й день после Пасхи. Название праздника взято из Евангелия, рассказывающего, как Иисус Христос на третий год своей проповеди, в преполовение ветхозаветного праздника кущей (Суккот), «вошел в церковь и учил».

Этот праздник, продолжающийся восемь дней — один из трех великих всенародных еврейских праздников, — был установлен в память странствия иудеев по пустыне, когда кровом им служили шалаши (кущи), и особенно в память кущи, показанной на горе Богом Моисею, по образу которой тот устроил скинию, куда поместил Ковчег Завета. В преполовение этого праздника Иисус и вошел в Иерусалимский Храм и проповедовал там, а иудеи, слыша его проповедь, «дивились, говоря: как Он знает Писания, не учившись?»

В память об этом Преполовение с древнейших времен сало христианским праздником: о нем упоминал в IV веке святитель Иоанн Златоуст, ему посвящали гомны в V веке — Анатолий Константинопольский, в VII-м — преподобный Андрей Критский, в VIII-м — святой Иоанн Дамаскин , в IX-м — преподобный Феофан Исповедник.

Вспоминая в этот день слова Христа, сравнившего свое учение с водой, «подающей грешнику, жаждущему спасения, жизнь и мудрость», церковь после литургии совершает освящение воды на реках, озерах, в колодцах, прося Бога «напоить жаждущие души водами благочестия».

Блаженная Матрона Московская

Девочка из бедной крестьянской семьи из села Себино, что в двадцати от Куликова поля, была у родителей четвертым ребенком, да еще и слепым от рождения. Мать рано приучила ее к церковным службам, и Матрона Никонова фактически росла в храме: дома взрослым было не до нее, а деревенские дети жестоко издевались над убогой, зная, что слепая не сможет пожаловаться — она же не видела своих обидчиков. А в храме ей было хорошо — там у нее было свое место за входной дверью, у западной стены, она хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала певчим.

Как многие слепые, она чувствовала приближение опасности. Со временем к ней потянулись посетители, считая девочку Божией избранницей, и в благодарность оставляли ее родителям продукты и подарки.

Когда она подросла, дочь местного помещика Лидия Янькова стала брать Матрону с собой в паломничества: в Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиеву лавру, в Петербург . Но на семнадцатом году у девушки внезапно отнялись ноги и до конца жизни — еще 50 лет — она была обречена оставаться «сидячей».

Всю жизнь она принимала людей, ждавших от нее помощи как от пророчицы и целительницы, но, как утверждают очевидцы, помощь эта не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым народным целительством, экстрасенсорикой или магией. Матрона просто молилась за людей, и по ее молитвам многие получали облегчение — история церкви знает не мало таких примеров.

В 1925 году Матрона перебралась в Москву , где прожила до конца своих дней — к тому времени оба ее брата вступили в партию, а один даже стал сельским активистом, и терпеть в своем доме блаженную, которая целыми днями принимала народ и учила хранить веру православную, стало для семьи не только невыносимо, но и небезопасно.

Начались скитания по родным и знакомым, по домикам, квартирам, подвалам. Почти везде Матрона жила без прописки, несколько раз чудом избежала ареста. Вместе с ней жили и ухаживали за ней добровольные помощницы — «хожалки». Порой приходилось жить у людей, относившихся к блаженной враждебно: с жильем в Москве было трудно, выбирать не приходилось.

Рассказывают, что некоторые места Матрона покидала спешно, предчувствуя неприятности, всегда накануне прихода к ней милиции — и тем спасала не только себя, но и приютивших ее хозяев.

Внешне жизнь ее текла однообразно: днем — прием людей, ночью — молитва. Подобно древним подвижникам, она никогда не укладывалась спать по-настоящему, а лишь дремала, лежа на боку. Так проходили годы.

Массовое отпадение людей от церкви, воинствующее богоборчество, нарастание отчуждения и злобы, отвержение миллионами традиционной веры и греховная жизнь без покаяния привели многих к тяжким духовным последствиям. Матрона это хорошо понимала и чувствовала.

Блаженная была немногословна, на вопросы приходящих отвечала кратко, старалась никого не осуждать, учила предавать себя в волю Божию, жить с молитвой, любить и прощать старых и немощных. Учила не интересоваться священниками и их жизнью, а желающим христианского совершенства советовала внешне не выделяться среди людей, не рядиться в черную одежду, а лучше упражняться в терпении скорбей. Вообще в наставлениях Матроны не было ничего, что шло бы вразрез с учением церкви.

Не зная духовной жизни блаженной, люди тем не менее не сомневались в ее святости, в том, что она была настоящей подвижницей. Подвиг Матроны заключался в великом терпении, идущем от чистоты сердца и горячей любви к Богу. Именно о таком терпении, которое будет спасать христиан в последние времена, пророчествовали святые отцы церкви. Как настоящая подвижница, блаженная учила не словами, а всей своей жизнью. Слепая телесно, она обладала истинным духовным зрением.

До последних дней жизни она исповедовалась и причащалась у приходивших к ней священников. Скончалась старица 2 мая 1952 года, а 3 мая в Троице-Сергиевой лавре на панихиду была подана записка о упокоении новопреставленной блаженной Матроны. Так лаврские монахи узнали о кончине Матроны и смогли приехать на ее погребение. 4 мая в Неделю жен-мироносиц при большом стечении народа состоялось погребение блаженной, по ее желанию, на Даниловском кладбище, чтобы «слышать службу» — там находился один из немногих действовавших московских храмов.

Отпевание и погребение стали началом ее прославления в народе — более тридцати лет ее могила была местом паломничества, куда приезжали люди со всех концов России и из-за рубежа со своими бедами и болезнями.

В ночь на 8 марта 1998 года по благословению патриарха Алексия II захоронение было вскрыто и обретены мощи Матроны, которые сперва доставили в Данилов монастырь, а затем перенесли в Покровский храм на территории Покровского женского монастыря, построенного в 1635 году царем Михаилом Романовым на месте кладбища для бездомных, бродяг и казненных, разоренного французами в 1812-м, отстроенного заново, ставшего центром подготовки миссионеров, закрытого, полуразрушенного и превращенного в парк культуры и отдыха большевиками и возрожденного и восстановленного в 1990-е.

2 мая 1999 года блаженная Матрона была канонизирована как местночтимая московская святая, а в 2004 году состоялась ее общецерковная канонизация.