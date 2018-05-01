Жители Петербурга приняли участие в первомайском шествии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 1 мая. / ТАСС /. Тысячи жителей Петербурга приняли участие в шествии по главной улице города — Невскому проспекту, организованном к отмечаемым во вторник Дню международной солидарности трудящихся и Празднику весны и труда, передает корреспондент ТАСС.

Дождливая и холодная петербургская погода не помешала протяженной колонне представителей профсоюзов работников образования, здравоохранения, нефтегазовой и других сфер пройти от площади Восстания до Дворцовой площади, где по окончании шествия состоялся праздничный концерт. На время праздника на Невском проспекте специально приостановили продолжающийся в эти дни ремонт магистрали.

"Именно вашим трудом, благодаря тому, как вы работаете, как вы заботитесь о нашем городе, о его домах, о его дворцах и памятниках, наш Петербург всегда был, есть и, я уверен, останется городом трудовой славы, потому что в нем работают самые лучшие, самые надежные и профессиональные люди, ценящие свою работу и умеющие делать настоящие дела", — обратился Полтавченко к горожанам, собравшимся на Дворцовой площади.

В свою очередь Дербин отметил, что День международной солидарности трудящихся отмечают в 140 странах мира.

"Мы в этот день, несмотря на погоду, мужественно и в солидарности прошли с хорошим настроением, с улыбками, и это дорогого стоит", — сказал он, выступая перед жителями города.

Праздник, вопреки погоде

Многие демонстранты, укрывшись под зонтиками, дождевиками и транспарантами, включали собственную музыку, несли воздушные шары, символику и флаги представляемых ими организаций и оглашали лозунги, в том числе «За достойную зарплату», «За справедливую социальную политику» и «Даешь доступную ипотеку». Среди обеспечивавших правопорядок в ходе шествия были сотрудники полиции, Росгвардии и представители народных дружин.

"Мы в первую очередь проявляем солидарность трудящихся, профсоюзов. Наш профсоюз — один из самых больших отраслевых в России — профсоюз работников здравоохранения. Во время реформирования здравоохранения возникает много проблем, касающихся молодых специалистов, увеличивается нагрузка, интенсивность труда", — сказал ТАСС участвовавший в шествии заведующий организационным отделом территориальной организации профсоюза работников здравоохранения Санкт-Петербурга Алексей Панферов . По его словам, представляемое им объединение выступает «за поддержку молодых специалистов, чтобы они могли профессионально развиваться и расти», а также за увеличение государственной поддержки сферы здравоохранения.

Как рассказал ТАСС член профсоюза работников народного образования и науки РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Букреев, представители сферы вышли с лозунгами в поддержку достойной заработной платы и солидарности между членами объединения, которое насчитывает около 160 тыс. педагогических работников и специалистов. «Для нас это праздник большой — это видно, наверное, по улыбкам. Несмотря на дождь, люди рады и кричат „Ура!“, потому что есть такая возможность отпраздновать этот день», — отметил он.

В отдельном шествии по Невскому проспекту до Исаакиевской площади приняли участие представители различных оппозиционных партий, общественных организаций и движений. Среди них — зоозащитники, выступавшие «против замуровывания кошек в подвалах», веганы, несшие транспаранты «Ради планеты, людей и животных», и сторонники экологических объединений, призывавших к раздельному сбору мусора и отказу от бесплатных пластиковых пакетов.

За сохранение города

Марш в защиту Петербурга, организованный «Либертарианской партией», объединил свои силы с маршем против блокировки мессенджера Telegram. Участники начали свое шествие от начала Лиговского проспекта и организованной колонной дошли до Марсова поля. Среди них были студенты, представители правозащитных организаций, депутаты Законодательного собрания города. Некоторые пришли на митинг всей семьей.

Участников не спасали от проливного дождя плащи, резиновые сапоги и зонтики. Горожане скандировали заранее заготовленные речевки, на груди у них были приколоты промокшие бумажные самолетики, значки «Исаакий — музей», плакаты «Мокнем за интернет без цензуры». Один из пришедших повесил табличку с лозунгом «Исаакий — городу» на свою собаку.