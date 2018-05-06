С. Собянин поприветствовал участников парада кадет на Поклонной горе

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в параде московского кадетского движения «Не прервется связь поколений», посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мероприятие состоялось на территории мемориального комплекса «Поклонная Гора» рядом с Музеем Победы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва»

«Стало доброй традицией в канун Дня Победы проводить парад кадетов Москвы . Где кадеты — там победа! Вы ярко проявляете себя в учебе, спорте, творчестве. Вы активно участвуете в общественной жизни города, несете вахту Почетного караула у Огня памяти и славы на Поклонной горе. Кадетские парадные расчеты печатают шаг по брусчатке Красной площади на торжественном марше 7 ноября, посвященному легендарному параду. Кадеты Москвы — это смелость и достоинство, дисциплина и выправка, здоровый и активный образ жизни, честность и патриотизм», — сказал С. Собянин.

Он поздравил участников парада с наступающим Днем Победы, с Днем герба и флага Москвы, который отмечается 6 мая, пожелал здоровья ветеранам Великой Отечественной войны, ставшим почетными гостями сегодняшнего парада.

Мэр также вручил благодарственные письма победителям городского смотра-конкурса «Лучший кадетский класс».

Участников парада также поприветствовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Парад начался с выноса флагов России , Москвы, копии Знамени Победы и флага столичного кадетского движения. Флаг кадетского движения ранее был вручен кадетам мэром столицы С. Собяниным и освящен патриархом Кириллом. Копию Знамени Победы, которая была вручена кадетскому движению 19 февраля 2018 г. ветеранами Великой Отечественной войны, в этом году на параде кадет пронесли впервые.

Далее состоялось торжественное прохождение 45 парадных расчетов. Торжественным маршем прошли более 2,5 тыс. кадет. Всего в мероприятии приняли участие более 20 тыс. человек, в том числе ветераны войны, представители Русской православной церкви , органов власти, силовых ведомств и общественных организаций, педагоги, школьники и их родители.

Во время парада участники мероприятия исполнили гимн Москвы.

По завершению торжественного марша состоялась церемония возложения цветов к «Огню памяти и славы», в небо запустили голубей.

Парад кадетского движения «Не прервется связь поколений!» традиционно проходить 6 мая, в День святого Георгия Победоносца и День герба и флага Москвы.