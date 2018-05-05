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На Поклонной горе прошла церемония Памяти и скорби
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На Поклонной горе прошла церемония Памяти и скорби 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие посвящено памяти сотрудникам государственной охраны и правительственной связи.
Третьего мая в Москве на Поклонной горе вспомнили сотрудников государственной охраны и Правительственной связи, погибших в годы Великой Отечественной войны.
На траурной церемонии были ветераны, которые поделились с молодежью своими воспоминаниями о войне. Всего присутствовало около трехсот человек, в том числе руководство ФСО России, военнослужащие Президентского полка ФСО России, представители федеральных и городских общественных организаций.
Собравшиеся возложили гвоздики к Мемориальному памятнику на Аллее голубых елей. Завершилось мероприятие прохождением парадного расчета Президентского полка.
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