Криптобиржи Белоруссии должны будут раскрывать данные о владельцах

Бенефициары криптобирж в Белоруссии должны будут раскрыть свои данные, а сами биржи — идентифицировать клиентов, такие поправки готовятся в рамках декрета «О развитии цифровой экономики», сообщил РИА Новости источник в деловых кругах, знакомый с ходом подготовки документов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ вступил в силу в конце марта.

Основной экспериментальной площадкой для реализации проектов в рамках декрета определен «Парк высоких технологий» (ПВТ). Предполагается, что резиденты парка смогут реализовывать проекты в сфере биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий, а также киберспорта.

В феврале один из участников разработки декрета, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня сообщил в интервью РИА Новости, что ПВТ предоставит резидентам льготы, например, отмену виз для IT-инвесторов и разработчиков на срок до 180 дней пребывания в стране в течение года, а чтобы нанять зарубежного IT-специалиста, не потребуется никаких разрешений.

Помимо этого, по заявлению Прокопени, резидентов освободят от требований заключать контракты. При этом затраты на электроэнергию парк оплачивать не будет, а резиденты должны выплачивать 1% от своей выручки в администрацию парка. Прокопеня не исключил появления в будущем новых венчурных фондов, которые смогут финансировать данные проекты.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

По словам источника агентства, резиденты ПВТ, а именно руководство криптовалютных бирж, должны будут раскрыть администрации парка данные о владельцах.

"Для того чтобы открыть криптобиржу в Белоруссии, необходимо раскрыть структуру управления и бенефициарных собственников компании. Бенефициарные собственники должны соответствовать требованиям к репутации: отсутствие судимости, отсутствие процедуры банкротства в отношении лица или факта признания банкротом. Они должны показать наличие денежных средств на счетах на сумму не менее 5 миллионов долларов и подтвердить источники их происхождения", — сообщил источник.

"Операторы обязаны идентифицировать всех клиентов биржи. Помимо этого, будет введена обязанность записывать и хранить все переговоры и коммуникацию с клиентом. Это соответствует мировой практике в финансовой сфере", — добавил он.

Будут также введены процедуры верификации, которые обязан проводить резидент в определенных случаях. «Криптобиржа должна будет сверять представленные идентификационные данные с информацией из общедоступных источников, в том числе, в социальных сетях, базах данных третьих лиц. Проверяться информация будет или при личной встрече или видеосвязи, или по телефону, или письменно через электронную почту. Помимо этого, оператор должен будет отслеживать адрес интернет-протокола клиента», — рассказал источник.

Информация о клиентах и проведенных ими сделках должна будет храниться у криптобиржи не менее пяти лет.

ВНУТРЕННИЕ ПРАВИЛА

По словам источника, в поправках также планируется утвердить внутренние правила работы криптобиржи, в частности, требования к персоналу. Так, компания должна будет иметь риск-менеджера, специалиста по надзору за нормативно-правовым соответствием (compliance officer) и технического директора. К ним будут установлены специальные требования: по деловой репутации, опыту и образованию.

В свою очередь, резиденты при присоединении к парку должны будут предоставить разработанные «внутренние политики».

"Среди них политика управления рисками, правила, регулирующие допуск и торги токенами, правила получения клиентом статуса участника торгов. Должны быть представлены правила определения размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения, правила совершения оператором сделок в интересах клиентов, правила предотвращения, выявления и пресечения случаев недобросовестного использования инсайдерской информации и манипулирования ценами на токены", — сообщил источник.

При этом криптобиржи смогут сами участвовать в торгах. «Вводятся обязанности по информированию клиентов, в том числе информация о торгуемых токенах, результатах торговых сессий, конфликте интересов, возникающем, когда биржа сама участвует в торгах или является владельцем определенных токенов», — рассказал он. Также введены требования «по обеспечению бесперебойной работы, безопасности данных и средств клиентов».

"В Белоруссии услуги могут предоставляться только квалифицированным инвесторам. Критерии будут определены на уровне ПВТ. Ограничения при оказании услуг нерезидентам должны быть определены самим оператором криптоплатформы", — добавил он.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Для криптобирж будут установлены и особые финансовые нормативы, также рассказал источник. «Отдельные правила предъявляются к финансовой стороне деятельности. Будут введены нормативы финансовой зависимости, мгновенной, текущей и краткосрочной ликвидности, предельное отношение суммы денег, количества электронных денег и токенов клиентов к собственному капиталу, нормативы финансовой устойчивости и концентрации заемного капитала», — сообщил он.