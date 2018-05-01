Российские звезды, которые любят раздеваться на публике 

Любая звезда знает, как нужно привлекать поклонников. Эпатаж работает всегда — немного усилий, и вся светская хроника пестрит тем или иным именем, а инстаграм собирает тысячи лайков и комментариев. Среди отечественных звезд есть безусловные лидеры — армии фолловеров следят за каждым их шагом или новой фотографией.
Настя не зря считается одной из самых привлекательных девушек российской сцены — красотка буквально излучает чувственность. Ну и не очень стесняется демонстрировать ее иногда зрителю в социальных сетях.
Вокалистка группы «Серебро» сама придумывает большую часть текстов для песен. Честно говоря, и основная доля популярности группы тоже зависит только от Ольги.
Настя Ивлеева
Сегодня эта красотка ведет рейтинговую передачу «Орел и Решка» на телеканале «Пятница».
Регина — популярная медиаперсона и ведущая «Орла и Решки».
Да, это та самая Глюк’oZa, о которой бредил в свое время чуть ли не каждый подросток.
Однажды солистка «Ленинграда» разделась прямо на сцене. Фанаты были в восторге.
В 2006 году эта красотка стала обладательницей «Мисс Россия», после чего ее карьера пошла в гору. За годы профессиональной деятельности девушка успела побывать и актрисой, и солисткой украинской группы «ВИА Гра».
Экс-солистка «ВИА гры» никогда не славилась сдержанным отношением к собственному телу. Но поклонники это только приветствуют.