Российские звезды, которые любят раздеваться на публике

Любая звезда знает, как нужно привлекать поклонников. Эпатаж работает всегда — немного усилий, и вся светская хроника пестрит тем или иным именем, а инстаграм собирает тысячи лайков и комментариев. Среди отечественных звезд есть безусловные лидеры — армии фолловеров следят за каждым их шагом или новой фотографией.

Настя не зря считается одной из самых привлекательных девушек российской сцены — красотка буквально излучает чувственность. Ну и не очень стесняется демонстрировать ее иногда зрителю в социальных сетях.

Вокалистка группы «Серебро» сама придумывает большую часть текстов для песен. Честно говоря, и основная доля популярности группы тоже зависит только от Ольги.

Настя Ивлеева

Сегодня эта красотка ведет рейтинговую передачу «Орел и Решка» на телеканале «Пятница».

Регина — популярная медиаперсона и ведущая «Орла и Решки».

Да, это та самая Глюк’oZa, о которой бредил в свое время чуть ли не каждый подросток.

Однажды солистка «Ленинграда» разделась прямо на сцене. Фанаты были в восторге.

В 2006 году эта красотка стала обладательницей «Мисс Россия », после чего ее карьера пошла в гору. За годы профессиональной деятельности девушка успела побывать и актрисой, и солисткой украинской группы «ВИА Гра».

Экс-солистка «ВИА гры» никогда не славилась сдержанным отношением к собственному телу. Но поклонники это только приветствуют.