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Российские звезды, которые любят раздеваться на публике
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Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

Российские звезды, которые любят раздеваться на публике 

Trendymen 41 минуту назад
Фото: Trendymen
Любая звезда знает, как нужно привлекать поклонников. Эпатаж работает всегда — немного усилий, и вся светская хроника пестрит тем или иным именем, а инстаграм собирает тысячи лайков и комментариев. Среди отечественных звезд есть безусловные лидеры — армии фолловеров следят за каждым их шагом или новой фотографией.
Анастасия Задорожная
Настя не зря считается одной из самых привлекательных девушек российской сцены — красотка буквально излучает чувственность. Ну и не очень стесняется демонстрировать ее иногда зрителю в социальных сетях.
Ольга Серябкина
Вокалистка группы «Серебро» сама придумывает большую часть текстов для песен. Честно говоря, и основная доля популярности группы тоже зависит только от Ольги.
Настя Ивлеева
Сегодня эта красотка ведет рейтинговую передачу «Орел и Решка» на телеканале «Пятница».
Регина Тодоренко
Регина — популярная медиаперсона и ведущая «Орла и Решки».
Наталья Ионова
Да, это та самая Глюк’oZa, о которой бредил в свое время чуть ли не каждый подросток.
Алиса Вокс
Однажды солистка «Ленинграда» разделась прямо на сцене. Фанаты были в восторге.
Татьяна Котова
В 2006 году эта красотка стала обладательницей «Мисс Россия», после чего ее карьера пошла в гору. За годы профессиональной деятельности девушка успела побывать и актрисой, и солисткой украинской группы «ВИА Гра».
Вера Брежнева
Экс-солистка «ВИА гры» никогда не славилась сдержанным отношением к собственному телу. Но поклонники это только приветствуют.
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