Руденя: Наша основная задача — пропаганда человека труда

ТВЕРЬ , 1 мая — РИА Новости . Праздничные мероприятия с участием трудовых коллективов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, молодежных, волонтерских и патриотических общественных организаций прошли 1 мая во всех муниципальных образованиях Тверской области , сообщает пресс-служба правительства региона.

Демонстрация в честь Праздника Весны и Труда в областной столице объединила более 16 тысяч жителей четырех районов Твери и других муниципальных образований. Традиция проведения мероприятия возрождена в этом году по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени

"Наша основная задача — пропаганда человека труда. Шествие трудовых коллективов региона — важное мероприятие в части воспитания, пример для подрастающего поколения. Количество участников превысило наши ожидания, это хороший опыт, будем его развивать и надеемся, что это будет праздник для всех", — сообщил Руденя журналистам после окончания демонстрации.

Демонстрация в честь Праздника Весны и Труда в Тверской области. 1 мая 2018

Первомайская демонстрация в прямом эфире транслировалась на телеканале «Тверской проспект — Регион», сайтах региональных и районных СМИ, в социальных сетях.

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