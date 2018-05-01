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Руденя: Наша основная задача — пропаганда человека труда
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Руденя: Наша основная задача — пропаганда человека труда 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: Главный региональный
ТВЕРЬ, 1 мая — РИА Новости. Праздничные мероприятия с участием трудовых коллективов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, молодежных, волонтерских и патриотических общественных организаций прошли 1 мая во всех муниципальных образованиях Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Демонстрация в честь Праздника Весны и Труда в областной столице объединила более 16 тысяч жителей четырех районов Твери и других муниципальных образований. Традиция проведения мероприятия возрождена в этом году по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени.
"Наша основная задача — пропаганда человека труда. Шествие трудовых коллективов региона — важное мероприятие в части воспитания, пример для подрастающего поколения. Количество участников превысило наши ожидания, это хороший опыт, будем его развивать и надеемся, что это будет праздник для всех", — сообщил Руденя журналистам после окончания демонстрации.
Демонстрация в честь Праздника Весны и Труда в Тверской области. 1 мая 2018
С трибуны на Советской площади участников демонстрации, помимо губернатора области, приветствовали глава Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, члены Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, глава Твери Алексей Огоньков.
Первомайская демонстрация в прямом эфире транслировалась на телеканале «Тверской проспект — Регион», сайтах региональных и районных СМИ, в социальных сетях.
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