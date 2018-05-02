Европол впервые возглавила женщина

Экс-глава криминальной полиции Бельгии Катрин де Болль официально вступила в должность исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол). Таким образом, впервые это учреждение возглавила женщина, передает ТАСС

На этом посту она сменила исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта . Глава Европола назначается на четырехлетний срок. По словам Катрин де Болль, ее главной задачей на посту руководителя Европола станет повышение доверия к агентству и улучшение результативности его работы.

48-летняя Катрин де Болль — юрист по образованию. В 2012 году она стала генеральным комиссаром Федеральной полиции Бельгии, став первой женщиной на этом посту.