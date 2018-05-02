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Европол впервые возглавила женщина
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Европол впервые возглавила женщина 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Российская Газета
Экс-глава криминальной полиции Бельгии Катрин де Болль официально вступила в должность исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол). Таким образом, впервые это учреждение возглавила женщина, передает ТАСС.
На этом посту она сменила исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта. Глава Европола назначается на четырехлетний срок. По словам Катрин де Болль, ее главной задачей на посту руководителя Европола станет повышение доверия к агентству и улучшение результативности его работы.
48-летняя Катрин де Болль — юрист по образованию. В 2012 году она стала генеральным комиссаром Федеральной полиции Бельгии, став первой женщиной на этом посту.
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