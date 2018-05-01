В сотрудничестве с Московской областью заинтересованы 18 чешских компаний

Московская область и Чехия создадут специальную рабочую группу. Она займется развитием отношений в сфере бизнеса, науки и промышленности, а также культуры. Таких договоренностей удалось достичь в ходе подмосковного роуд‐шоу в Праге . От местных предпринимателей Московская область получила ряд предложений по дальнейшему сотрудничеству.

Активность чешских инвестиций в Подмосковье пока не самая высокая. Восемь организаций с капиталом из этой страны сейчас работают в регионе. В прошлом году сотрудничество вылилось в сумму в 300 миллионов долларов. Это чуть ли не в половину больше, чем в 2016 году.

Чехи в Подмосковье покупают продукты неорганической химии, изделия из стекла, камня и различных недрагоценных металлов. В обратную сторону налажен поток оборудования для электростанций, изделий из черных металлов и пластмассы, бумаги и картона, а также алкогольной продукции. А вот чего пока не хватает, так это фармацевтических средств. Ждут не только поставок, но и локализации производств.

У нас в последнее время идет упор на фармацевтику. Мы создаем кластер в Пущино . У нас были заключены договоры с некоторыми компаниями. И мы надеемся, что в следующем году там начнется движение, и этот парк будет создан

— Анна Шляхина, руководитель департамента маркетинга корпорации развития Московской области.

Так называемая встреча B2B в Праге не обошлась без интересных предложений со стороны чехов. Местные предприниматели готовы поставлять в Подмосковье оборудование для сбора мусора, запчасти для тракторов и трамваев и даже уникальные сверла, которым по зубам любой металл. А вот самих чехов удалось заинтересовать предлагаемыми условиями. В первую очередь, индивидуальным подходом к каждому и полному сопровождению — от получения документов до непосредственно ведения бизнеса. Для этого даже создана специальная корпорация.

Мы как региональное представительство правительства максимально быстро можем организовать встречи по каждому конкретному вопросу компании

— Анна Шляхина, руководитель департамента маркетинга корпорации развития Московской области.

Условиями уже заинтересовались 18 чешских компаний. Обе стороны обменялись контактами, и теперь каждая из них будет ждать конкретных запросов.

В ближайшее время мы будем отрабатывать те вопросы, которые они нам задают, для того, чтобы проекты были реализованы на территории наших субъектов

Антон Логинов , заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области.

Подмосковному и чешскому правительствам удалось договориться и о возобновлении рабочей группы. Она будет непосредственно заниматься развитием отношений. В первую очередь, в сферах промышленности, науки и культуры. Чехи уже пригласили российскую делегацию поучаствовать в одной из выставок. Ждут Подмосковье и на других встречах и мероприятиях в Чехии. В свою очередь, Московская область рассчитывает на развитие сотрудничества непосредственно на территории региона.