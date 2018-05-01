На украинском металлургическом заводе разлился жидкий чугун

Крупное ЧП произошло на Криворожском горно-металлургическом комбинате, принадлежащем индийскому бизнесмену Лакшми Митталу . При запуске отремонтированной доменной печи произошел разлив расплавленного чугуна. К счастью, сотрудники предприятия не пострадали. О происшествии сообщает пресс-служба комбината.

Как говорится в сообщении, разлив расплавленного чугуна произошел еще 29 апреля, во время попытки запустить крупнейшую на комбинате доменную печь — №9, с февраля находящуюся на плановом ремонте. Непосредственной причиной ЧП называется прогорание холодильной плиты доменной печи, что повлекло вытекание около 40 тонн жидкого чугуна.

"В процессе пуско-наладки доменной печи №9 произошел неконтролируемый выброс жидкого чугуна, который сопровождался громким звуком. В данный момент ситуация под контролем. Доменная печь №9 остановлена, чтобы обеспечить безопасность на промышленной площадке с целью детального исследования обстоятельств и устранения неполадки. Пострадавших нет, весь производственный персонал в безопасности. Опасности для работников и окружающей среды нет. Специалисты доменного департамента полностью контролируют ситуацию, предпринимая все необходимые меры для устранения неполадки и восстановления нормальной работы агрегата", — говорится в сообщении.

Ранее, в марте, руководство предприятия ввело особый режим охраны труда в связи со смертельным происшествием на производстве: в ходе ремонтных работ в конверторном цеху погиб сотрудник подрядной организации.