Как США пытались посадить казака на место русского диктатора

Великобритании и Вопреки ожиданиям, после нападения объединенных сил США Франции на предполагаемые центры производства химического оружия в Сирии Дональд Трамп притормозил экономические санкции, которые должны были покарать Россию за поддержку режима Башара Асада . Безусловно, те, кто утверждает, что в Кремле хранится жесткий диск с взрывоопасными фотографиями американского лидера, снятыми в один из его визитов в Россию, получили новый довод в пользу того, что у Путина имеются компрометирующие изображения Трампа в самом нелицеприятном виде.

Бразилия, Аргентина, Чили, Ливия, Смешно читать новости про козни хакеров, создателей ложных новостей и прочей экзотической фауны, которые прикладывали все усилия, чтобы посадить во главу США самого манипулируемого кандидата. Если все это было заговором, Макиавелли до такого было бы далеко. Испанцы давно привыкли, что диктаторов, сатрапов и душегубов во всем мире сажают и убирают США по своему усмотрению. Гватемала Доминиканская Республика , Гранада, Афганистан Ирак … Список стран, лично испытавших на своей шкуре грубую нежность дяди Сэма, можно продолжать. А вот что действительно может удивить, так это то, что век назад, при поддержке Франции и Великобритании, США попытались поставить во главе России одного казачьего генерала. Все та же троица!

Россия выходит из Первой мировой войны

Как пишет знаменитый американский историк Рональд Е. Поваски (Ronald E. Powaski) в книге «Холодная война: США и СССР, 1917 — 1991» («The Cold War: The United States and the Soviet Union, 1917-1991»), 2 декабря 1917 года Роберт Лансинг (Robert Lansing), государственный секретарь США, сообщил президенту Вудро Вильсону о начале переговоров в Брест-Литовске между большевиками и центральными державами. Россия намеревалась выйти из войны, что позволило бы Германии и ее союзникам переместить войска на западный фронт.

Демократ Лансинг утверждал, что коммунисты хотели свергнуть все существующие правительства, а на их обломках построить деспотизм пролетариата. Поэтому он призывал не признавать их право на проведение подобных переговоров. Можно не сомневаться в том, что президент Вильсон согласился с мнением Лансинга и после этого считал коммунистов бесовским заговором.

Из этой войны просто так никто не выходит

США, собиравшие свежее подкрепление для остановки сил противника, были заинтересованы в том, чтобы Россия оставалась враждебно настроенной к Германии, Болгарии Турции и Австро-Венгрии.

15 декабря, когда большевики подписали предварительное перемирие, союзники приготовились к худшему. Лансинг понял, что единственным способом удержать Россию от выхода из конфликта было установление в ней военной диктатуры, опирающейся на верные и сильные войска. Именно с этой целью США и поддержали казачьего вождя, генерала Алексея Максимовича Каледина.

Кого-кого?

Каледин был русским военачальником и войсковым атаманом Дона. С самой юности он служил в Российской армии. Единственная русская победа Первой мировой войны — Брусиловский прорыв — во многом была заслугой именно Каледина. В мае 1916 года он на голову разбил австрийскую армию и заставил их отступить на 70 верст. Он не принял Февральскую революцию, был против Временного правительства и хотел вернуть России царя.

Каледин, отказавшийся выполнять распоряжения Временного правительства о демократизации в войсках, был отстранен от командования генералом Алексеем Брусиловым . В июне 1917 года он был выбран Донским войсковым атаманом.

В речи, произнесенной на московском Государственном совещании в августе, Каледин представил план по упразднению революционных движений и тогда же предложил объявить Россию республикой. Вместе с Михаилом Алексеевым и Лавром Корниловым он стал создателем первых добровольческих формирований для борьбы с большевиками.

Вудро Вильсон и страх повторения мексиканской революции

Трамп и в целом западные лидеры опасаются, что, в случае сухопутного вторжения в Сирию, может повториться катастрофа Афганистана или Ирака. Точно так же Вудро Вильсон сто лет назад отлично помнил последствия своего вмешательства в гражданскую войну в Мексике в 1914 году. Тогда мексиканцы различных политических взглядов сплотились вокруг своего правительства, до того момента крайне непопулярного среди населения, в борьбе против американского империализма.

Вместо того чтобы напрямую поддержать Каледина, Вильсон решил одолжить денег англичанам и французам, чтобы через тех они дошли до казачьего лидера и началось восстание. Так президент пытался не запятнать образ США, ведь его репутации повредила бы поддержка непризнанного политического режима.

Секретное соглашение

Крым. Получив четкие указания от США по возведению Каледина на русский республиканский трон, Франция и Великобритания подписали договор, в котором оговаривались южные территории России, где должна была оказываться поддержка белому движению. Англичанам достались бы Закавказье и Северный Кавказ, а Франции — Бессарабия, Украина

И что же произошло потом?

Союзные силы натолкнулись на быстрое и спланированное продвижение советских войск, и планам Каледина пришел конец.

Если бы президент Вильсон не вспомнил о злополучном вмешательстве в мексиканские дела или о неудачной попытке генерала Першинга по захвату Панчо Вильи, возможно казачьему генералу была бы оказана более энергичная поддержка. И кто знает, может он и достиг бы намеченных Западом целей.

Однако 28 января революционный комитет потребовал от Каледина разоружить войска. 11 февраля, в условиях продвижения Красной армии, он сложил с себя полномочия войскового атамана. В тот же день генерал покончил с собой выстрелом в сердце. В предсмертном письме он написал, что казачество отказывается следовать за своим атаманом.