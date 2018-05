Как США пытались посадить казака на место русского диктатора 

Россия выходит из Первой мировой войны

Как пишет знаменитый американский историк Рональд Е. Поваски (Ronald E. Powaski) в книге «Холодная война: США и СССР, 1917 — 1991» («The Cold War: The United States and the Soviet Union, 1917-1991»), 2 декабря 1917 года Роберт Лансинг (Robert Lansing), государственный секретарь США, сообщил президенту Вудро Вильсону о начале переговоров в Брест-Литовске между большевиками и центральными державами. Россия намеревалась выйти из войны, что позволило бы Германии и ее союзникам переместить войска на западный фронт.