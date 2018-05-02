Первомай на Дальнем Востоке отпраздновали больше 100 тысяч жителей

Праздничные демонстрации и другие мероприятия прошли во вторник, 1 мая, в крупных городах Дальнего востока, передает НСН.

Во Владивостоке состоялась традиционная демонстрация. Жители столицы Приморья прошли по центральной улице города. Среди участников, которых набралось порядка 30 тысяч человека, были студенты, преподаватели вузов, профсоюзные движения, колонны предприятий города, а также депутаты Госдумы

После шествия все делающие смогли посетить тематические площадки в центре города, увидеть воочию Кубок мира по футболу, который сегодня был доставлен во Владивосток и поболеть за команды в юнифайд-матче. В нем сыграли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также сопровождающие кубок чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова

На Камчатке первомайская демонстрация прошла по заснеженным улицам. Особыми участниками шествия стали каюры со своими упряжками.

Праздничные шествия прошли в Южно-Сахалинске и на Колыме. А в Хабаровске День весны и труда начался не с демонстрации, а с митинга. В Якутии праздник отметили шествиями и концертами.

Всего в праздновании Первомая на Дальнем Востоке приняли участие больше 100 тысяч человек.