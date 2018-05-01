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1 мая профсоюзы СО РАН требовали отставки правительства Медведева
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1 мая профсоюзы СО РАН требовали отставки правительства Медведева 

Все новости Новосибирской области 53 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В колонне демонстрантов прошли действующий и бывший председатели Сибирского отделения Валентин Пармон и Александр Асеев, глава администрации Советского района Дмитрий Оленников, первый секретарь райкома КПРФ Анатолий Казак, руководитель инициативной группы «Защитим город-лес Академгородок» Наталия Шамина, депутат Заксобрания Николай Похиленко.
Выступая на митинге, Николай Похиленко призвал приложить все усилия, чтобы научная молодежь оставалась в Новосибирском научном центре, а не уезжала искать счастья заграницей. Кроме того, он предложил распространить опыт московской реновации на Академгородок.
С последним предложением не согласилась Наталия Шамина, которой организаторы не дали выступить. Она и ее сторонники против реновации и строительства в Академгородке. Также Наталия Шамина считает, что строительство развязок в конечном счете приведет к уплотнительной застройке, и в результате этого городок науки превратится в каменный мешок.
В принятой единогласно резолюции митингующие потребовали проведение национализации базовых отраслей экономики и основных банков, отставки правительства Дмитрия Медведева. А также установить уровень квартплаты и коммунальных платежей не боле 10% от дохода семьи.
По завершению митинга участникам предложили пройти в ДК «Академия», на праздничный концерт коллективов самодеятельности Первомайского района.
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