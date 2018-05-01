Как труд отличается от работы

«Домострой» как свод правил мирской жизни, появился в Новгородской республике в XV веке. До этого частная жизнь на Руси фактически не имела своего «устава», и несмотря на Православие в «домоводстве» сохранялись языческие обычаи предков.

Спустя столетие «новгородские правила жизни» были переняты и Москвой : протопоп Сильвестр переписал новгородский «Домострой» в качестве назидания молодому царю. Полное заглавие книги в редакции Сильвестра таково: «Книга, глаголемая Домострой, имеет в себе вещи зело полезны, поучение и наказание всякому православному христианину, мужу и жене, и чадом, и рабом, и рабыням».

Во всех своих редакциях «Домострой» делится на три основные части: первая — о том, «како веровати» и «покланятися» (отношение к церкви) и «како царя чтити»; вторая — «о мирском строении», т. е. «како жити с женами и с детьми и с домочадцы»; третья — «о домовном строении», т. е. о хозяйстве, о домоводстве. К основному тексту «Домостроя», состоящему из 63 глав, в Сильвестровской редакции присоединена 64-я глава — послание Сильвестра к сыну Анфиму: на опыте собственной жизни протопоп резюмирует все содержание «Домостроя».

Слово «домострой» является словообразовательной калькой греческого слова «ойкономиа». В византийской традиции это слово носило сакральный смысл, в отличие от производного от нее «экономика». Главная идея «домостроительства» состояла в том, чтобы научить человека, живущего в мире телесном, сохранить свою душу для жизни вечной. Основным условием «мирского» спасения составители Домостроя видели в постоянной памяти о Боге и страхе Божием, независимо от того, что делает человек в каждую минуту своего бытия.

Труд в Домострое приносит не богатство, но «имение», а богатство рассматривается как соблазн. В результате вырабатывается принцип умеренности как основа мирского аскетизма, т.е. спасение души может быть достигнуто не только путем монашеской аскезы, а праведной, в том числе и трудолюбивой жизнью в миру. Слова «труд» и «работа» в Домострое различаются по значению. «Работа» — это нечто подневольное, связанное с суетным миром. «Труд» же — деятельность богоугодная, направленное на благо свое и ближних.

Ну а теперь проверим наши риторские способности и прочитаем отрывок из «Домостроя» вслух.

В домовитом обиходе и везде всякому человеку государю или государыни или сыну или дщери или служке мужеска полу, и женьска и стару и малу всякое дело начати или рукоделничати, или ести или пити или ества варити или печи што и всякие приспехи делати и всякое рукоделие и всякое мастерьство, и устроив собя очистив от всякия скверны и руки умыв чисто преже святым покланятися в землюа по нужи или до пояса кто умеете достоино, проговорити да благословясь у настоящаго да молитву Исусову проговоря да перекрестяся молвя Господи благослови Отче тож начати всякое дело ино тому Божия милость поспешествует Аггели невидимо помогают, а беси отбегнут и то дело Богу в честь а души на пользу и ести и, з благодарением ино сладко а што впрок зделано ино мило а делати с молитвою, и з доброю беседою или с молчанием а делаючи што ни буть начнется слово празное или хулное или с роптанием или смехи или кощуны, или скверныя и блудныя речи от такова дела а от таковыя беседы Божия милость отступит; Аггели отъидут скорбни, и возрадуются нечестивии демони, видя волю свою содевающу безумнии християне и приступят ту лукави влагающе в мысль всякую злобу и всякую вражду и ненависть и подвизают помыслы на блуд и на гнев, и на всякие кощуны и сквернословие и на всякое зло ино, то уже дело, ества или питие не споро, и всякое мастерство и всякое рукоделие не о Бозе свершается, Богу на гнев, а людем не благословленое не потребно и не мило, и не прочно а ества и питие не укусна и не сладъка только врагу и его слугам угодно и сладко, и радостно, а къто в естве, и в питии и во всяком рукоделии не чисто стряпает, и во всяком мастерьстве што украдет или прилжет, или божитца на криве не толко зделано или не в толке стало а он лжет и те все дела не угодны Богу беси написуют, и в том во всем человеку истязану быти в день Страшнаго Суда.