Мужество высшей пробы: газета, где родилась поэма о «Теркине», перешагнула вековой рубеж

1 мая 1918 года вышел в свет первый номер газеты «Красная армия» — ныне еженедельника Западного военного округа «На страже Родины»

Бойцы газетного фронта

Именно в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» Александр Твардовский , служивший здесь военным корреспондентом, начал работу над своей нетленной поэмой и образом главного героя будущего легендарного произведения. Было это на рубеже 1939-1940 годов, то есть как раз захватило финскую кампанию. Изначально некий солдатик по фамилии Теркин стал сатирическим персонажем небольших стихотворений-фельетонов, написанных для газеты — «Как Вася Теркин танкистам помог», «Как Вася Теркин болтуна разоблачил», «Как Вася Теркин неряху обработал» и «Как Вася Теркин Чемберлену приснился». Правда, изначально имя героя и его образ стали результатом совместного творчества членов редколлегии газеты — художников Вениамина Брискина, Василия Фомичева и Бориса Лео и талантливых авторов, в числе которых, помимо Твардовского, были Николай Щербаков Николай Тихонов , Цезарь Солодарь и Самуил Маршак . В 1940 году коллектив издания даже выпустил брошюру «Вася Теркин на фронте», которую вручали бойцам действующей армии.

Вообще, история газеты полна сюрпризов. Например, ее первым редактором в 1918 году стал не кто-нибудь, а лично командующий войсками Петроградского военного округа Константин Еремеев — профессиональный революционер и в прошлом журналист, до октябрьских событий работавший в редакциях газет «Звезда» и «Правда», редактировавший журнал «Вопросы страхования». Его соратником по изданию газеты военного округа выступил известный в то время литератор Илларион Мгеладзе (Вардин), поддерживавший дружеские отношения со многими известными писателями и поэтами. Интересно, что этот автор проявил себя не только на творческом поприще: в годы гражданской войны он был начальником политического отдела знаменитой 1-й конной армии Семена Буденного . Отличился на службе и Константин Елисеев : он, например, участвовал в аресте генерала Краснова, командовал сводным отрядом революционных сил, направленном на помощь вооруженному восстанию в Москве , принимал участие в формировании первых частей и соединений Красной Армии. К слову, после гражданской войны Елисеев вернулся к журналистскому труду. Был первым редактором журнала «Крокодил», возглавлял журнала «Красная нива».

С «Красной армией» сотрудничали Демьян Бедный, опубликовавший на ее страницах свою быль «Ах вы, сени мои, сени» и стихотворение «Хозяин и батрак», будущие известные писатели Константин Федин Александр Лебеденко . Специально для газеты военного округа творил Алексей Толстой . С ноября 1921 года издание переименовали в «Красную звезду», так что одно время в РККА было две «Красных звезды» — Наркомата обороны (в Москве) и Петроградского военного округа в Ленинграде

В 1938 году политуправление армии решило устранить однотипные названия военной периодики, и газета Ленинградского военного округа стала выходить под названием «На страже Родины». Примечательный факт: в газете действовал «Официальный отдел», где здесь печатались приказы, распоряжения и указания войскам округа. В итоге командирам частей и начальникам учебных заведений была вменена персональная ответственность за брошюровку и сохранность всех номеров окружной газеты — использовать газетную бумагу по какому-либо другому назначению строжайше воспрещалось под угрозой серьезного дисциплинарного взыскания.

Мужество высшей пробы

С первого дня советско-финской войны «На страже Родины» освещала ход боевых действий и заслуженно первой среди окружных газет 7 апреля 1940 года была удостоена ордена Красного Знамени. В это время на страницах издания округа появляется отдел «Прямой наводкой», где среди материалов как раз стали появляться сатирические произведения с узнаваемым именем «Вася Теркин». Это имя завоевало популярность среди бойцов — «Теркиными» в войсках стали называть красноармейцев, проявивших хитрость и находчивость в боях.

С началом Великой Отечественной войны окружную газету переформировали во фронтовую. Именно «На страже Родины» растиражировала идею зародившегося на Ленинградском фронте снайперского движения, которое впоследствии стало всеармейским. Еще один малоизвестный факт: в 1942 году газета не единожды выходила дополнительными тиражами на татарском и казахском языках. Дело в том, что в то время в войсках фронта было много солдат, призванных из Татарстана Казахстана . Были среди них и те, кто неважно владел русским языком, прежде всего, письменным. Для них и издавались особые номера газеты. Кстати, в 2008 году в Казахстане была издана книга «Отанды Коргауда» — Красноармейская газета Ленинградского фронта за 1942–1945 гг.» Она стала своего рода энциклопедией подвигов воинов-казахстанцев, защищавших Ленинград в те суровые годы. Выпуски «На страже Родины» в годы Великой Отечественной выходили также на таджикском, армянском, грузинском языках.

Газета регулярно печаталась во время блокады города на Неве, на основе ее материалов наполнялись выпуски многотиражек армий и дивизий. Страшные дни осады переживала вместе с окружной газетой и поэтесса Ольга Берггольц , которая с августа 1941 работала на радио, почти ежедневно обращаясь к мужеству жителей города. Фронтовик Андрей Косюков, ставший после войны писателем, в своей книге «Осуществленные мечты», описал свой случайный визит в редакцию осенью 1942 года. «Здание Главного штаба, где помещалась газета „На страже Родины“, тонуло в темноте. Однако за наглухо зашторенными окнами жизнь била ключом. Это я почувствовал сразу же, очутившись в помещении. Обстановка здесь тоже фронтовая. В каждой комнате, куда я заглядывал, стояли койки, по-солдатски заправленные байковыми одеялами, в углах поблескивали воронёной сталью автоматы и винтовки. За столами — корреспонденты в военной форме. Лица у всех сосредоточенны и очень бледны. Каждый трудился. „Прямо как в настоящем штабе, — подумал я. — Собственно, редакция — тот же штаб, только идейный“.

Век окружной газеты

Биография любого издания, особенно с солидным багажом лет, полна необычных историй. Мало кто знает, например, что окружная газета в какой-то мере спасла жизнь будущему Маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому . Тот был арестован перед войной по надуманному обвинению в связях с японской и польской разведками. „В качестве „свидетельства преступной деятельности“ Рокоссовского выступил донос, где некие „доброжелатели“ информировали органы о том, что в шпионы военачальника завербовал его близкий друг Юшкевич, бежавший позднее в Польшу и уже оттуда руководивший разведсетью, — установил военный журналист, историк, подполковник запаса Сергей Порохов . — Однако на судебном заседании Константин Константинович заявил, что хотя и действительно знал Юшкевича по совместной службе в рядах Красной Армии, но быть завербованным им не мог, так как тот геройски погиб на Перекопе. В качестве же подтверждения этой информации Рокоссовский ссылался на публикацию в окружной газете, где описывался тот самый эпизод гибели. Заседание военной коллегии суда пришлось отложить для поиска нужного номера газеты“.

Как знать, но, возможно, именно это промедление спасло жизнь будущему Маршалу Победы: пока шли поиски в газетных архивах, репрессивная машина обратила взоры на других, а тут как раз подоспело внезапное решение освободить Рокоссовского из-под стражи и вернуть в строй. То была одна из тысяч судеб, в которых газета сыграла свою знаковую роль…

После войны издание продолжило работу по освещению жизни войск округа. Военные журналисты командировались на учения, походы, были с личным составом в районах выполнения особых задач — в Чернобыле Афганистане , на Северном Кавказе. И в мирные годы, как и во время Великой Отечественной, среди сотрудников, прежде всего, офицерского состава, было немало удостоенных государственных наград. Сегодня газета достойно продолжает свою летопись, став с ноября 2010 года печатным органом Западного военного округа. Ни одно мероприятие жизни войск не обходится без освещения на страницах „На страже Родины“. В этом году главный редактор издания полковник запаса Сергей Мартынкевич стал победителем окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы „Медиа-АС“, который проводится Минобороны России . Газете Сергей Антонович отдал 30 лет — пришел сюда в 1988 году простым корреспондентом, а через два десятилетия стал редактором и уже 10 лет занимает этот ответственный пост.