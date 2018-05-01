«Давайте дружить!»: зачем США создали на Западе культ Горбачева

Для Запада Горбачев самая популярная фигура советской эпохи. Лучшим подтверждением тому является Нобелевская премия мира, врученная ему в 1990 году. Однако настоящий культ Горбачева пришел на Запад только с распадом СССР.

Такое разное восприятие

На это грандиозное мероприятие было затрачено около 6,3 млн долларов, что в 33 раза больше, чем на аналогичные празднества, посвященные тому же юбилею, но прошедшие в Москве . Такая разница во многом отражает пропасть между тем, как воспринимают Горбачева в России и на Западе.

Для большей части россиян Горбачев — руководитель, который в угоду зарубежным партнерам развалил могучую страну, а ее население обрек на борьбу за существование. На Западе Горбачев, напротив, политик, заслуги которого в деле укрепления мира и разрядки напряженности между СССР и США трудно переоценить.

«Давайте дружить!»

По мнению целого ряда историков и политологов, к Горбачеву на Западе стали присматриваться в его бытность рядовым членом Политбюро. В июне 1984 года, когда Горбачев возглавлял советскую делегацию на похоронах лидера итальянских коммунистовЭнрико Берлингуэра, ему сообщили, что с ним хочет встретиться президент Италии Алессандро Пертини. Беседа, со слов Горбачева, была «содержательная», но о чем они говорили, видимо, так и останется загадкой.

Существует мнение, что Пертини действовал по указу Вашингтона. После этой встречи фамилия Горбачева стала часто мелькать в западной прессе, причем характеристики ему были даны исключительно положительные.

Следующий шаг навстречу Западу Горбачев сделал в декабре того же 1984 года, когда посетил Лондон по приглашению премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер . Именно «железная леди» настояла на том, чтобы советскую делегацию возглавил лично Михаил Сергеевич. К встрече Тэтчер относилась чрезвычайно серьезно и даже консультировалась с британскими советологами.

Как заявлял Горбачев, основной темой на переговорах с британским премьером был вопрос прекращения «холодной войны». И видимо, какие-то подвижки наметились, о чем может свидетельствовать фраза, брошенная будущим идеологом перестройки:«Давайте дружить». А в Форин-офисе сделали вывод: если Горбачев станет новым главой государства, то в отношениях между Западом и СССР может наметиться прогресс.

В марте 1985 года Горбачев занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС и уже в новой должности совершил визит в Швейцарию для саммита с президентом США Рональдом Рейганом . Несмотря на то, что встреча в женевском пригороде Версуа никаких конкретных результатов не принесла, стороны смогли сойтись во мнении, что «ядерная война недопустима» и решили продолжить двусторонние контакты.

Во время первых визитов Горбачева на Запад также были осуществлены неформальными встречи с представителями англо-американского капитала, включая такую крупную фигуру, как Дэвид Рокфеллер . Одна из целей этих встреч, по мнению экспертов, — лоббирование интересов западного бизнеса в СССР.

Крепнущая любовь

По мере того, как ухудшался социально-политический климат в СССР, а экономика уверенно двигалась к краху, популярность Горбачева на Западе только росла. Президент Центра политических технологий РФ Игорь Бунин подчеркнул, что на Западе его практически возвели в ранг «национального героя и освободителя».

Причем Горбачева хвалили не только за судьбоносные решения, но и за бездействие: он не отдал приказ руководству ГДР стрелять в людей преодолевающих Берлинскую стену, он не начал войну, чтобы предотвратить отделение Прибалтики, в конечном итоге, он не противодействовал крушению коммунистической системы. На Западе прекрасно понимали, будь на месте Горбачева диктатор — не избежать большой крови.

Главное, что западные партнеры Горбачеву верили. Он не обманул, когда дал принципиальное согласие на объединение Германии , он сдержал слово, после того как пообещал пойти на сокращение стратегических наступательных вооружений. Советский Союз, ощетинившийся ядерными ракетами и стращающий тоталитарной идеологией, больше не представлял угрозы.

Бывший советский премьер Николай Рыжков уверен, что любовь к Горбачеву политических элит Запада связана с ослаблением нашей страны и появившейся возможностью выстраивать однополярный мир. Раньше «залезли они во Вьетнам — мы им по рукам давали, мы залезли в Афганистан — они давали нам», — говорит Рыжков. В 90-е годы это равновесие было нарушено.

«Мягкая рука»

Немаловажную роль в популярности Горбачева на Западе сыграли личные качества политика. Горбачев не в пример предыдущим советским руководителям, был чрезвычайно открытым и контактным человеком. У него сложились прекрасные деловые и человеческие отношения с Маргарет Тэтчер, Рональдом Рейганом и Гельмутом Колем . Тэтчер не раз заявляла, что «Горби» — это человек, с которым можно иметь дело. Горбачев был легок в общении и всегда любил вести шутливую беседу.

Отошедший в 90-е годы от большой политики Горбачев не остался в стороне от самой политики. Он поддерживал отношения с новым поколением лидеров США и Великобритании, в частности, хорошо высказывался о Бараке Обаме и даже стал фанатом нового британского премьера Дэвида Камерона . «Я с радостью принимаю работу Камерона, — отмечал Горбачев. — Я понимаю его идею Большого Общества. Суть в том, что разрывы в доходах между разными слоями общества должны быть преодолены. Это очень демократично».

Горбачев был доступен не только влиятельным персонам Запада, но и рядовым гражданам. «У Горбачева мягкая рука, до которой приятно дотрагиваться, — пишет британский журналист Мэттью Белл . — Это рука, которая пожимала руку Рональда Рейгана — в результате окончилась холодная война. Эта рука треплет меня по плечу, и направляет по строгим коридорам московского офиса экс-президента СССР к столу».

Враг моего врага

Несмотря на то, что Горбачев поддержал Путина на первых президентских выборах, в дальнейшем он все чаще пускал в его адрес критические стрелы. В конце 2000-х имя бывшего президента СССР часто упоминалось в заголовках западных газет, к примеру: «Горбачев критикует Владимира Путина, и утверждает, что демократия в России — подставная».

Горбачев констатирует, что в России хоть и существуют независимые газеты и журналы, но на телевидение ситуация гораздо хуже. «По-настоящему Россия еще должна повернуться к демократии». Горбачев не только говорит, но и делает все, чтобы «демократические процессы вернулись в его страну». С 2000-го года он создал три оппозиционных действующему правительству партии, а в 2006 году присоединился к олигарху Александру Лебедеву для покупки 49% акций оппозиционного издания «Новая Газета».

Такое поведение Горбачева только прибавляет число его сторонников на Западе. Впрочем, не все согласны разделять восхищение «отцом российской демократии». К примеру, американский журнал Foreign Policy пишет, что «на крикливо-пышном» дне рождения в Альберт-Холле все свидетельствовало, что это «знаменитость второй категории».