«Давайте дружить!»: зачем США создали на Западе культ Горбачева 

Для Запада Горбачев самая популярная фигура советской эпохи. Лучшим подтверждением тому является Нобелевская премия мира, врученная ему в 1990 году. Однако настоящий культ Горбачева пришел на Запад только с распадом СССР.
Такое разное восприятие
В 2011 году в Лондонском королевском Альберт-Холле прошли пышные торжества, приуроченные к 80-летнему юбилею Горбачева. На гала-концерте собрались самые видные представители мирового политического и артистического бомонда. Достаточно назвать имена Елизаветы II, Ангелы Меркель, Арнольда Шварценеггера, Шерон Стоун, Миллы Йовович, Элтона Джона.
На это грандиозное мероприятие было затрачено около 6,3 млн долларов, что в 33 раза больше, чем на аналогичные празднества, посвященные тому же юбилею, но прошедшие в Москве. Такая разница во многом отражает пропасть между тем, как воспринимают Горбачева в России и на Западе.
Для большей части россиян Горбачев — руководитель, который в угоду зарубежным партнерам развалил могучую страну, а ее население обрек на борьбу за существование. На Западе Горбачев, напротив, политик, заслуги которого в деле укрепления мира и разрядки напряженности между СССР и США трудно переоценить.
«Давайте дружить!»
По мнению целого ряда историков и политологов, к Горбачеву на Западе стали присматриваться в его бытность рядовым членом Политбюро. В июне 1984 года, когда Горбачев возглавлял советскую делегацию на похоронах лидера итальянских коммунистовЭнрико Берлингуэра, ему сообщили, что с ним хочет встретиться президент Италии Алессандро Пертини. Беседа, со слов Горбачева, была «содержательная», но о чем они говорили, видимо, так и останется загадкой.
Существует мнение, что Пертини действовал по указу Вашингтона. После этой встречи фамилия Горбачева стала часто мелькать в западной прессе, причем характеристики ему были даны исключительно положительные.
Следующий шаг навстречу Западу Горбачев сделал в декабре того же 1984 года, когда посетил Лондон по приглашению премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Именно «железная леди» настояла на том, чтобы советскую делегацию возглавил лично Михаил Сергеевич. К встрече Тэтчер относилась чрезвычайно серьезно и даже консультировалась с британскими советологами.
Как заявлял Горбачев, основной темой на переговорах с британским премьером был вопрос прекращения «холодной войны». И видимо, какие-то подвижки наметились, о чем может свидетельствовать фраза, брошенная будущим идеологом перестройки:«Давайте дружить». А в Форин-офисе сделали вывод: если Горбачев станет новым главой государства, то в отношениях между Западом и СССР может наметиться прогресс.
В марте 1985 года Горбачев занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС и уже в новой должности совершил визит в Швейцарию для саммита с президентом США Рональдом Рейганом. Несмотря на то, что встреча в женевском пригороде Версуа никаких конкретных результатов не принесла, стороны смогли сойтись во мнении, что «ядерная война недопустима» и решили продолжить двусторонние контакты.
Во время первых визитов Горбачева на Запад также были осуществлены неформальными встречи с представителями англо-американского капитала, включая такую крупную фигуру, как Дэвид Рокфеллер. Одна из целей этих встреч, по мнению экспертов, — лоббирование интересов западного бизнеса в СССР.
Крепнущая любовь
По мере того, как ухудшался социально-политический климат в СССР, а экономика уверенно двигалась к краху, популярность Горбачева на Западе только росла. Президент Центра политических технологий РФ Игорь Бунин подчеркнул, что на Западе его практически возвели в ранг «национального героя и освободителя».
Причем Горбачева хвалили не только за судьбоносные решения, но и за бездействие: он не отдал приказ руководству ГДР стрелять в людей преодолевающих Берлинскую стену, он не начал войну, чтобы предотвратить отделение Прибалтики, в конечном итоге, он не противодействовал крушению коммунистической системы. На Западе прекрасно понимали, будь на месте Горбачева диктатор — не избежать большой крови.
Главное, что западные партнеры Горбачеву верили. Он не обманул, когда дал принципиальное согласие на объединение Германии, он сдержал слово, после того как пообещал пойти на сокращение стратегических наступательных вооружений. Советский Союз, ощетинившийся ядерными ракетами и стращающий тоталитарной идеологией, больше не представлял угрозы.
Бывший советский премьер Николай Рыжков уверен, что любовь к Горбачеву политических элит Запада связана с ослаблением нашей страны и появившейся возможностью выстраивать однополярный мир. Раньше «залезли они во Вьетнам — мы им по рукам давали, мы залезли в Афганистан — они давали нам», — говорит Рыжков. В 90-е годы это равновесие было нарушено.
«Мягкая рука»
Немаловажную роль в популярности Горбачева на Западе сыграли личные качества политика. Горбачев не в пример предыдущим советским руководителям, был чрезвычайно открытым и контактным человеком. У него сложились прекрасные деловые и человеческие отношения с Маргарет Тэтчер, Рональдом Рейганом и Гельмутом Колем. Тэтчер не раз заявляла, что «Горби» — это человек, с которым можно иметь дело. Горбачев был легок в общении и всегда любил вести шутливую беседу.
Отошедший в 90-е годы от большой политики Горбачев не остался в стороне от самой политики. Он поддерживал отношения с новым поколением лидеров США и Великобритании, в частности, хорошо высказывался о Бараке Обаме и даже стал фанатом нового британского премьера Дэвида Камерона. «Я с радостью принимаю работу Камерона, — отмечал Горбачев. — Я понимаю его идею Большого Общества. Суть в том, что разрывы в доходах между разными слоями общества должны быть преодолены. Это очень демократично».
Горбачев был доступен не только влиятельным персонам Запада, но и рядовым гражданам. «У Горбачева мягкая рука, до которой приятно дотрагиваться, — пишет британский журналист Мэттью Белл. — Это рука, которая пожимала руку Рональда Рейгана — в результате окончилась холодная война. Эта рука треплет меня по плечу, и направляет по строгим коридорам московского офиса экс-президента СССР к столу».
Враг моего врага
Несмотря на то, что Горбачев поддержал Путина на первых президентских выборах, в дальнейшем он все чаще пускал в его адрес критические стрелы. В конце 2000-х имя бывшего президента СССР часто упоминалось в заголовках западных газет, к примеру: «Горбачев критикует Владимира Путина, и утверждает, что демократия в России — подставная».
Горбачев констатирует, что в России хоть и существуют независимые газеты и журналы, но на телевидение ситуация гораздо хуже. «По-настоящему Россия еще должна повернуться к демократии». Горбачев не только говорит, но и делает все, чтобы «демократические процессы вернулись в его страну». С 2000-го года он создал три оппозиционных действующему правительству партии, а в 2006 году присоединился к олигарху Александру Лебедеву для покупки 49% акций оппозиционного издания «Новая Газета».
Такое поведение Горбачева только прибавляет число его сторонников на Западе. Впрочем, не все согласны разделять восхищение «отцом российской демократии». К примеру, американский журнал Foreign Policy пишет, что «на крикливо-пышном» дне рождения в Альберт-Холле все свидетельствовало, что это «знаменитость второй категории».
Обозреватель издания Энн Эпплбаум отмечает, что роль Горбачева в истории преувеличена и парирует высказыванию Шерон Стоун «Где была бы Россия, если бы не пожинала благие плоды свободной демократии?», отвечая, что Россия отнюдь «не пожинает эти плоды». Тем не менее, даже понижая значение Горбачева с революционера до реформатора автор признает его культ в американском обществе. Ведь «Горби» остается идеологом противостояния свободного Запада «недемократичной» России.