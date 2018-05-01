«Единство, солидарность, труд»: в Москве стартовало первомайское шествие

После сильного дождя утром во вторник в Москве установилась хорошая погода и сейчас светит солнце, температура воздуха поднялась до 15 градусов тепла.

Среди участников много молодежи, москвичи взяли с собой детей, люди несут цветы, флаги и воздушные шары цветов российского триколора, передает корреспондент РИА Новости. На трибунах на Красной площади колонны встречают более 6,5 тысячи передовиков производства, ветеранов труда, войны и спорта. Также в шествии принимают участие руководители объединений работодателей, депутаты городской думы.

По данным Московской федерации профсоюзов, в столице на демонстрацию вышли 120 тысяч человек, колонны сформированы по отраслевому принципу. Участники шествия проследовали по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск. Торжественная часть акции проходит на Красной площади. Традиционно во всех районах города в этот день открыты праздничные площадки.

Михаил Шмаков заявил РИА Новости, что слово «мир» в девизе праздника особенно актуально в эти дни. «Мы говорим о достойном труде и достойной заработной плате, о необходимости повышения доходов населения, а также о том, что сегодня нам и всем странам прежде всего нужен мир, и поэтому различные заявления, которые чуть было не поставили нас на грань войны, недопустимы», — заявил Шмаков.

При этом он отметил, что 1 мая для профсоюзов — прежде всего праздник, и настроение в этот день у участников акции должно быть соответствующим. Ранее лидер профсоюзов отмечал, что в этом году День весны и труда совпадает с повышением МРОТ до прожиточного минимума, что является большим достижением для России , к которому причастны профсоюзы.

По данным ФНПР, в этот день по всей стране пройдет порядка 500 митингов и почти 400 шествий. Участники акций, а это почти три миллиона россиян, выйдут под лозунгами о достойном труде и справедливой соцполитике, а также призовут не повышать пенсионный возраст, гарантировать трудоустройство выпускникам и обеспечить безопасность труда. Наиболее массовое шествие проходит в Москве, также ожидаются масштабные акции в Якутске Краснодаре , где соберутся по 50 тысяч участников, в Сургуте — 40 тысяч участников, в Самаре — 39 тысяч, в Перми — 38 тысяч демонстрантов. Массовые акции пройдут и в Ижевске Магнитогорске , Воронеже, Владивостоке Курске и других городах.

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.