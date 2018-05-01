Глава аппарата Белого дома отрицает, что назвал Трампа «идиотом»

Глава аппарата Белого дома, четырехзвездный генерал морской пехоты, Джон Келли категорически опроверг информацию о том, что назвал президента Дональда Трампа «идиотом», сообщает abcnews.go.com. Эта информация появилась на фоне сообщений о якобы ухудшившихся в последние месяцы отношений Келли со своим боссом.

"Я больше времени провожу с президентом, чем кто-либо другой, и у нас невероятно откровенные и прочные отношения, — сказал Келли в своем заявлении. — И он, и я, оба знаем, что эта история — полна лжи. Я привержен президенту, его повестке дня и нашей стране. Это еще одна жалкая попытка унизить людей, находящихся рядом с президентом Трампом, и отвлечь внимание от многих успехов администрации".

Зак Фуэнтес, помощник глава аппарата и специальный помощник президента, подтвердил заявление Келли, сообщив ABC News, что это история, «полная фейка». «Он никогда этого не говорил», — добавил Фуэнтес.

Ранее в сюжете телекомпании NBC News были подробно описаны случаи, когда Келли оскорблял президента. На одной встрече Келли, как сообщается, якобы сказал: «Он даже не понимает, что такое DACA (программа помощи детям нелегальных мигрантов — Ред.), он идиот», и предположительно добавил: «Мы должны спасти его от себя самого».

В материале NBC News приводятся слова четырех анонимных источников, которые утверждают, что Келли несколько раз хвастался: «Я тот, кто спасает страну». Также упоминалось о его пренебрежительных комментариях в отношении женщин, работающих в Белом доме.

Телекомпания CNN также сообщила в понедельник о «моменте разочарования в отношениях главы аппарата и хозяина Белого дома». Якобы, Келли сказал, что, по его мнению, президент «поплыл».

Между тем сам Трамп в Twitter в понедельник вечером назвал сообщения о его ухудшившихся отношениях с Келии — «ложными историями», которые использовали «исключительно анонимные источники».

Впрочем, отмечают эксперты, уже не первый раз в течение девятимесячного срока полномочий Келли в качестве главы аппарата Белого дома, четырехзвездочный генерал морской пехоты оказывается в центре скандалов внутри Белого дома.

В феврале Келли попал под огонь критики в связи с увольнением из-за домашнего насилия бывшего секретаря Белого дома Роба Портера . Глава аппарата всячески защищал Портера, называя его «человеком истинной целостности и чести». Келли критиковали за то, что он не поставил в известность о скандале президента и всячески пытался замять это громкое дело. Через два дня после того, как Портер подал в отставку, ABC News сообщила, что Трамп был в ярости от этого и даже говорил с доверенными лицами о возможной замене Келли.

В январе Келли сообщил Fox News в интервью, что его босс «изменился в лучшую сторону» с тех пор, как стал президентом. Эта фраза, похоже, смутила Трампа, который в довольно жесткой форме сказал, что «не менялся с первого дня, как стал главой Белого дома».

Несмотря на появившиеся сообщения о разрыве между Трампом и главой его аппарата, источники сообщили ABC News, что оба по-прежнему находятся в хороших отношениях.